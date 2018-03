Anzeige

Rhythmisches Klopfen

Einmal waren es Schübe schriller Disharmonie, dann wieder betont rhythmische Passagen, wobei der Geigenboden als Rhythmusinstrument genutzt wurde. Aus einzelnen Tönen des Klaviers wurde rhythmisches Klopfen. Schließlich vollendete ein regelrechter Sturm das besondere Klangbild aus dem Orient. Diese „Interpretation orientalischer Philosophie“, so Ali Moraly, bedachten die Zuhörer mit minutenlangem Beifall.

Der Konzertbeitrag aus dem Orient war auch deshalb so eindrucksvoll, weil ihn die beiden Sonaten a-moll op. 105 und d-moll op. 121 umgaben und zu diesem Interkulturellen Vergleich entscheidend beitrugen. Bei Schumann überzeugte die Vielfalt in den beiden Sonaten, die sich durch leidenschaftliche Gefühlsentfaltung, Anmut und tänzerische Leichtigkeit auszeichnen. In den Sätzen beeindruckten Wendel und Moraly mit ihren musikalischen Dialogen, mit wechselnder Virtuosität und Vielstimmigkeit. Für den herzlichen Beifall des Publikums bedankten sich die beiden Künstler mit einem romantischen Intermezzo von Robert Schumann.

Susanne Wendel führten ihre Konzertreisen nach Großbritannien, Schweden, Finnland, Australien, Kanada, USA, China und in die Schweiz. Als Pädagogin mit langjähriger Unterrichtserfahrung lehrte sie bis 2012 an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Zurzeit unterrichtet sie an der Musikschule Mannheim, der städtischen Musikschule in Viernheim sowie in Lüdenscheid. Außerdem gibt sie Fortbildungskurse für Pianisten in Deutschland, Italien und Österreich.

Der Geiger Ali Moraly wurde 1979 in Damaskus geboren, studierte in der syrischen Hauptstadt und war dort auch als Violinist an der Oper tätig. Zahlreiche Uraufführungen machten ihn auch außerhalb Syriens bekannt. Seit 2015 unterrichtet er Violine an der Viernheimer Musikschule. Deren Leiter Rúnar Emilsson informierte das Publikum bei der Veranstaltung über das gemeinsame Konzertprogramm mit den Starkenburg-Philharmonikern. Schon jetzt werde das Jahresprogramm 2019 vorbereitet. H.T.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.03.2018