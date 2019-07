Klangentspannung nimmt den Stress

Viernheim.Ein Kurs des Familienbildungswerks (FBW) zur „Klangentspannung“ beginnt am Donnerstag, 8. August, 18 bis 18.45 Uhr. Die Kombination aus Klang, Schwingung und Fantasiereise trage zur Stressprävention bei, teilt das FBW in der Ankündigung mit. Das Konzept sei ganzheitlich ausgerichtet, helfe beim Abschalten und dabei, zu innerer Gelassenheit zu finden. Die Leitung übernimmt Elisabeth Haas. Die Gebühr beträgt 30 Euro für fünf Treffen. Ein Einstieg ist nach Anmeldung per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de, über die Internetseite familienbildungswerk.de oder unter der Telefonnummer 06204/92 96 20 möglich. su

