„Klasse2000-Programm“ beginnt für Erstklässler

Viernheim.Seit nunmehr 20 Jahren wird der „Klasse2000“-Unterricht an der Fröbelschule durchgeführt. „Klasse2000“– so heißt das bundesweit größte Programm zur Sucht- und Gewaltprävention an Grundschulen.

Nun startete das Projekt für die ersten Klassen der anerkannten UNESCO-Projektschule mit Gesundheitsförderin Frau Held. Sie brachte die Jungen und Mädchen durch Bewegungsaufgaben so richtig in Schwung und teilte den Kindern zu deren Freude einen Atemtrainer aus, den sie dann auch umgehend ausprobierten.

Klasse2000 hat seit 1991 über 1,1 Millionen Schüler erreicht. Es begleitet Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse, um ihre Gesundheits- und Lebenskompetenzen frühzeitig und kontinuierlich zu stärken. Dabei setzt es auf die Zusammenarbeit von Lehrkräften und externen Gesundheitsförderern.