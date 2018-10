Klassenbeste in Ladenburg

Viernheim.Mitten in der Saison pausieren gleich drei Mannschaften der TSV-Amicitia-Handballer und verfolgen das Geschehen in ihren Ligen nur als Zuschauer.

Die Partie der Badenliga-Herren bei der SG Stutensee-Weingarten wurde auf den 15. November verlegt. Die Viernheimer müssen in den nächsten Tagen nämlich auf ihren frisch gebackenen Nationalspieler verzichten – Dymal Kernaja befindet sich in der EM-Qualifikation und trifft mit dem Kosovo-Team am nächsten Sonntag auch auf die deutsche Nationalmannschaft.

Die Badenliga-Damen und die Herren 2 haben ein geplantes spielfreies Wochenenden. Als einziges Team der Aktiven sind die Herren 3 im Einsatz. Am morgigen Sonntag treten sie bei der LSV Ladenburg an. Die Viernheimer Handballer haben in der 3. Kreisliga noch keinen Punkt liegen lassen und führen mit 8:0 Punkten das Klassement an. Der morgige Gastgeber ist nach zwei Siegen und zwei Niederlagen im Mittelfeld der Tabelle platziert. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

Zudem sind drei Nachwuchsteams am Ball. Die männliche D-Jugend spielt heute um 16 Uhr beim TSV Birkenau. Um 17 Uhr geht die männliche B-Jugend bei der SG Horan aufs Parkett. Morgen muss die männliche C-Jugend um 14 Uhr bei den PSV Knights Heidelberg ran. su

