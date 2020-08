Klassenerhalt lautet das Ziel

Viernheim.. Mit mehreren Neuzugängen und einem breit aufgestellten Kader sind die Fußballfrauen des TSV Amicitia in die Saisonvorbereitung gestartet. Nach der coronabedingten Zwangspause wurde der Trainingsbetrieb vor einigen Wochen mit großen Einschränkungen aufgenommen, inzwischen ist sogar das Spielen wieder möglich. Die Trainer Patrick Kloskalla und Markus Rohr stimmen ihre Aktiven so auf die anstehenden Aufgaben in der Oberliga ein. Dort heißt das klare Ziel: Nichtabstieg.

Obwohl die Blicke fest auf die Spielzeit 2020/2021 in der Oberliga Baden-Württemberg gerichtet sind, stehen sogar noch Aufgaben der alten Saison an. Der badische Verband spielt im August nämlich den Pokalwettbewerb zu Ende, in dem die Viernheimerinnen das Halbfinale erreicht haben. Am Sonntag, 23. August, geht es um 16 Uhr beim Karlsruher FV um den erneuten Einzug in das Pokalfinale. Das zweite Halbfinale bestreiten der KIT Sport-Club aus Karlsruhe und der Karlsruher SC.

„Wir würden uns natürlich sehr über ein Endspiel gegen den KSC freuen und können dann versuchen, Revanche für das verlorene Finale 2018 zu nehmen“, sagt Patrick Kloskalla. Deshalb würden die Viernheimerinnen im Halbfinale alles dafür tun, damit es kein reines Karlsruher Finale geben wird. Das Endspiel findet eine Woche später, am Samstag, 29. August, 16 Uhr, bei der SpVgg Ketsch statt.

Die Saison 2019/2020 in der Oberliga wurde wegen der Corona-Pandemie abgebrochen. Allerdings wird der Kampf um den Klassenerhalt in der neuen Runde erneut schwierig. „Bei fünf Absteigern aus der Liga mit 15 Mannschaften wird es nicht einfach, sich aus dem unmittelbaren Abstiegskampf herauszuhalten“, sagt Coach Kloskalla. „Aber wir haben viel Vertrauen in unsere Mannschaft.“

Sechs Neuzugänge

Das Team ist im Kern zusammengeblieben, einzige Abgänge sind Cassidy McGhee und Luisa Wüst. Dafür gibt es bislang sechs Neuzugänge. Tomke Zeeh war zuletzt ohne Verein und soll eine Alternative auf der Torhüter-Position sein. Valeria Mangione war zuletzt für die SpVgg Ketsch am Ball und hatte davor Erfahrung in der B-Juniorinnen-Bundesliga für Speyer sowie in den Auswahlmannschaften des Südwestverbandes gesammelt.

Mit Luca von Achten kommt sogar eine ehemalige Jugendnationalspielerin nach Viernheim. Die 18-Jährige spielte in der Jugend für die TSG 1899 Hoffenheim und in den vergangenen zwei Spielzeiten in der zweiten Bundesliga. Zudem gehörte sie zu den Auswahlmannschaften des Badischen Fußballverbands und kann sechs Einsätze in der deutschen U16-Nationalmannschaft vorweisen. Ihre zwei Jahre jüngere Schwester Antonia von Achten kommt ebenfalls mit der Erfahrung der Badischen Auswahl und der B-Juniorinnen-Bundesliga von Hoffenheim nach Viernheim. Vanessa Tesch und Audrey Mas rücken aus der eigenen Jugend, zuletzt im B-Juniorinnen-Oberliga-Team, in den Frauen-Kader.

„Wir sind nicht nur in der Breite gut aufgestellt, sondern haben mit den Neuzugängen noch einmal richtig Qualität dazu gewonnen, vor allem im Spiel nach vorne sollten wir uns verbessert haben“, meint Kloskalla. Er geht davon aus, dass der TSV Amicitia den mehr als 20 Spielerinnen umfassenden Kader für die lange Saison mit 28 Liga-Spielen brauchen wird. Die Trainer wissen aber auch: „Es wird eine Herausforderung, den Kader bei Laune zu halten. Aber wir wollen gemeinsam für den Erfolg arbeiten, da muss die eine vielleicht mal persönlich zurückstecken.“

Um gut gerüstet in die neue Saison in der Oberliga Baden-Württemberg zu starten, haben die Fußballerinnen schon mehrere Vorbereitungsspiele ausgetragen. Gegen Starkenburgia Heppenheim setzte sich das Team zweimal durch. Das Heimspiel ging mit 9:2 an die Viernheimerinnen, in Heppenheim gab es ein 4:0. Am Ende der dritten Partie gegen SC Opel 06 Rüsselsheim stand ein 5:1-Erfolg. Beim SSV Waghäusel gewannen die Frauen zweistellig (10:0) und setzten sich mit 3:1 gegen den starken Regionalligisten TSG Neu-Isenburg durch.

Weitere Testspiele möglich

Weitere Testspiele sind – abhängig vom Pokalgeschehen – möglich. Bevor es am 13. September losgeht in der Oberliga mit dem Heimspiel gegen den SV Gottenheim (14 Uhr), wartet noch ein Teamevent der besonderen Art auf die Fußballerinnen. „Wir gehen zusammen in den Europapark“, erklärt Trainer Kloskalla lachend, „um die Mädels für die harte Arbeit in der Vorbereitung und auch während der Corona-Pause zu belohnen.“

Das Virus und seine Auswirkungen bereiten den Trainern auch weiterhin Sorgen. „Corona wird uns vermutlich durch die gesamte Saison begleiten. Aber weil wir nicht noch einmal über Monate von unserem Team und unserem Sport getrennt sein wollen, appellieren wir immer wieder an alle, die Hygieneregeln, Abstandsgebote und Maskenpflicht einzuhalten.“ su

