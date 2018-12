Klassik und Romantik

Viernheim.In seiner Vortragsreihe behandelte Stefan Ackermann, Lehrbeauftragter der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg, nun Heinrich von Kleists Drama „Prinz von Homburg“. Erneut ergab sich nach der Präsentation noch eine Diskussion über die Interpretation von Kleists letztem Werk. Kleist – so Ackermann – gehöre keiner Literaturepoche an. Er blieb „Außenseiter“ im literarischen Leben seiner Zeit.

Bekannt wurde er hauptsächlich durch das historische Ritterschauspiel „Käthchen von Heilbronn“, durch die Lustspiele „Der zerbrochene Krug“ und „Amphitryon“, das Trauerspiel „Penthesilea“ sowie durch seine Novellen. In seinen Dramen werden nicht mehr das allgemein-menschliche, zivilisierende, klassisch-befriedete Element antiker Dichtung thematisiert, sondern das Besondere, die großen Gefühle, die Extreme und teilweise sogar das Grausame („Penthesilea“) in den Vordergrund gerückt. Friedrich Nietzsche habe von Kleist gesagt – so Ackermann – er habe den Dämon von der Kette gelassen. Hierbei ist die Macht des Unbewussten - Traum, Schlaf und Ohnmacht - eines der zentralen Motive von Kleists Dramen. Dadurch wird das Spannungsverhältnis von Gefühl und Spontaneität und der Kontrolle der Gefühle, unter dem Kleist selbst zeitlebens litt, deutlich. Seine Protagonisten sind „Ich“-bezogen, so wie auch Kleist immer auf der Suche nach seinem absoluten „Ich“ war.

Kleist entfaltet sein Drama vor dem historischen Hintergrund der Schlacht von Fehrbellin im Jahr 1675. Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg besiegte ein schwedisches Heer und legte damit die Grundlage zum Aufstieg Brandenburg-Preußens zur Großmacht. Hauptperson ist der jugendliche Reitergeneral Prinz Friedrich Arthur von Homburg. Von seiner schwärmerischen Liebe zur Nichte des Kurfürsten Natalie abgelenkt, nimmt er den Befehl, in der kommenden Schlacht mit seiner Reiterei nicht ohne ausdrücklichen Befehl anzugreifen, nicht richtig wahr. In der Schlacht geht sein Temperament mit ihm durch. Er greift an und siegt. Er hat aber gegen den Befehl des Kurfürsten gehandelt und wird von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt. Daraufhin bittet Natalie den Kurfürsten um Gnade, was dieser letztlich einsieht. Nicht nur das: Er willigt in die Heirat mit Natalie ein.

Es geht Kleist um das zeitlose Spannungsverhältnis zwischen dem Gesetz der Staatsgewalt und den eigenen Wertmaßstäben. Das Stück wurde von Anfang an – und wird bis heute – in der Literaturforschung kontrovers diskutiert. Am 9. Januar wird Stefan Ackermann die Literaturepoche des „Vormärz“ anhand der Stücke „Woyzeck“ und „Dantons Tod“ von Georg Büchner vorstellen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.12.2018