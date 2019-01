Klassiker des Blues

„Treppenblues“: Norbert Roschauer (v.l.), Albert Koch und Andreas Prodehl. © jr

Viernheim.Im Alten Brauhaus geht es meist gesellig und gemütlich zu. Bei den Konzerten, die über das Jahr verteilt dort stattfinden, herrscht hingegen oft ausgelassene Stimmung und es wird schon einmal eng. Aus Platzmangel dient dann die Stiege zum Obergeschoss als Bühne, geboten wird „Treppenblues“.

Das Akustik-Trio Albert Koch (Harp, Gesang), Andreas Prodehl (Gitarre, Gesang) und Norbert Roschauer (Gitarre, Gesang) begeisterte die Gäste am Samstagabend mit außergewöhnlichen Versionen bekannter und weniger bekannter Blues-Stücke. Das Repertoire reichte vom melancholischen Delta-Blues über fröhliche Ragtime-Nummern bis hin zu Rocksongs der 60er und 70er Jahre.

Beherrschendes Instrument ist dabei fast immer die Mundharmonika, auch Harp genannt. Albert Koch hatte gleich zwei Köfferchen mit den kleinen Instrumenten mitgebracht und zeigte, dass er sie perfekt beherrscht. Klassiker wie „Room To Move“ von John Mayall, „Long Train Running“ von den Doobie Brothers, „Suzie Q“ von Creedence Clearwater Revival oder „Rockin’ All Over The World“ von John Fogerty erhielten so eine ganz besondere Note.

Die drei Musiker hielt es bei ihrem Gastspiel allerdings nicht immer auf der Treppe. Immer wieder mischten sie sich unter das Publikum und weckten bei den Besuchern viele Erinnerungen an vergangene Zeiten. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 21.01.2019