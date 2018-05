Anzeige

Viernheim.Wieder lädt die städtische Musikschule zu einer Jazz-Matinee ein: am Sonntag, 27. Mai, um 110 Uhr in der Kulturscheune. „Nach sehr gelungenen und gut besuchten Matineen in den Vorjahren erfolgt nun die dritte Auflage“, schreibt die städtische Pressestelle in einer Mitteilung an die Medien.

Geboten wird echte, handgemachte Musik mit viel Energie und Herzblut. Das sind Zutaten, auf die sowohl Musiklehrer Christian Marley (Saxofon, Klarinette) und Amelie Meister (Gesang) sowie Roland Matern (Jazz-Combo „Banda Nova“) bei dieser Veranstaltung setzen.

Die Gäste dürfen sich gleich auf mehrere Ensembles der städtischen Musikschule freuen. Besonders zu erwähnen sind das Monday Noon Orchester, die Jazz-Nuts, Banda Nova und das Vokalensemble unter der Leitung von Amelie Meister. Eines haben alle Verantwortlichen gemeinsam: die große Liebe zur Musik, vor allem zum Jazz und Swing.