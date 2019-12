Klassiker neu arrangiert

Viernheim.Wer nach dem Besuch des Weihnachtsmarkts nicht nach Hause wollte, der konnte am Freitag in der Gaststätte Altes Brauhaus noch einen gemütlichen Abend verbringen. Dort war das Duo Swing Agents zu Besuch, das bereits im Sommer im Biergarten ein Frühschoppenkonzert gegeben hatte. Diesmal hatten Sängerin Ulli Holderbaum und Gitarrist Jörg Kramer, wieder einige neue Stücke mitgebracht und aus bekannten Popsongs durch eigene Arrangements Lieder mit viel Swing gemacht.

Bemerkenswert war einmal mehr das scheinbar endlose Repertoire der Musiker, die sowohl Evergreens aus den 40er- und 50er Jahren als auch Klassiker des Pop und Rock der 80er und 90er Jahre spielen. „Wir swingen alles“, umschreibt das eingespielte Duo seine Mission, mit der es seit einigen Jahren in der Region unterwegs sind. Groovige Melodien und schöne harmonische Klänge in passender Lautstärke, die bestens zum Zuhören oder zur Untermalung geeignet sind, sorgten in der Gaststube für eine besondere Wohlfühlatmosphäre. Beeindruckend waren die Verbindungen verschiedener Titel wie „Seven Nation Army“ und „Sweet Dreams“, „Rehab“ und „Can’t Buy Me Love“, „Don’t Worry, Be Happy“ und „What’s Up“ oder „Addicted To Love“ und „Kiss“. Besonderen Anklang fanden auch mehrere Rock-Medleys von Queen, Prince, Cyndi Lauper („Time After Time“ und „True Colors“), Tina Turner („I Can’t Stand The Rain“ und „Proud Mary“) sowie Kombinationen aus „Hotel California“ von den Eagles, „Little Wing“ von Jimi Hendrix und „Give A Little Bit“ von Supertramp oder „U + Ur Hand“ von Pink und „Papa Was A Rolling Stone“ von den Temptations.

Abgerundet wurde das Konzert von Evergreens wie „Fly Me To The Moon“ von Frank Sinatra, „I Will Survive“ von Gloria Gaynor, „Space Oddity“ von David Bowie, „Angels“ von Robbie Williams, dem entspannenden „Copacabana“ von Barry Manilow sowie „Summertime“, der bekanntesten Arie aus „Porgy and Bess“ von George Gershwin.

Am Mittwoch, 18. Dezember, steht im Alten Brauhaus unter dem Titel „Wintergrillen“ ab 18 Uhr die nächste Veranstaltung mit den Poker Kings auf dem Programm. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 16.12.2019