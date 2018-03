Anzeige

Viernheim.Die zwei Pianistinnen Olga Zolotova und Victoria Muchnyk treten am Samstag, 24. Februar, in der Kulturscheune auf. Das Konzert präsentiert Werke von Franz Schubert, Claude Debussy, Edward Grieg und Johannes Brahms. Im Vorverkauf sind Karten zu 15 Euro (Schüler elf Euro) in der VHS-Geschäftsstelle im Bürgerhaus und im Rathaus erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 17 (13) Euro.

Die in Moskau geborene Künstlerin Olga Zolotova trat mit sechs Jahren in die Zentrale Musikschule beim Moskauer Konservatorium ein. Ab 1993 studierte sie an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover bei Prof. Vladimir Krainev. 2002 absolvierte sie das Konzertexamen an der Hochschule für Musik in Köln. Heute ist Zolotova Lehrbeauftragte für Klavier und Mitglied der Prüfungskommission an der Universität Siegen, ebenso unterrichtet sie an den Musikschulen Dossenheim und Heidelberg, Siegen sowie privat in Viernheim.

Victoria Muchnyk wurde in Kiew geboren. Ihren ersten Klavierunterricht erhielt sie mit fünf Jahren. Sie studierte an der Tschajkowskij-Musikakademie und in Hannover, wo sie 2000 ihren Abschluss machte. red