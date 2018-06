Anzeige

Viernheim.Zu einer „Kreuzfahrt“, besser gesagt zu einer musikalischen Theater-Revue, lädt das Demenznetz Viernheim ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 14. Juni, um 18,30 Uhr in der Kulturscheune (Satonévri-Platz) statt. Alle Interessierten, aber auch dementiell Erkrankte, deren Angehörige und Freunde sind hierzu eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Die turbulente Theater-Show nimmt das Publikum mit auf eine komödiantische Reise rund um die Welt. Alle sitzen in einem Boot, und mittendrin spielt der Schauspieler Manfred Kessler in verschiedenen Rollen und Kostümen die unterschiedlichsten Menschen, die sich auf dem Kreuzfahrtdampfer ein fröhliches Stelldichein geben. Volkstheater, kleine Tanzeinlagen und Musik zum Mitsingen verschmelzen zu einem unterhaltsamen Theater-Erlebnis, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle. red