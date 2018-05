Klaus Gernhardt neuer Bezirksmeister der Herren 70

Anzeige

Viernheim.Die diesjährigen Tennis-Bezirksmeisterschaften fanden bei guten Wetterbedingungen auf der Anlage des TEC-Darmstadt statt. Vom TC 1948 Viernheim ging bei den aktiven Damen und Herren sowie bei den Herren 70 jeweils ein Teilnehmer an den Start.

Späteren Siegern unterlegen

Bei den aktiven Herren hatte Gregorio Muto das Pech in der ersten Runde auf den späteren Sieger, Philip Seisler, aus Groß-Zimmern zu treffen. Ähnliches Lospech hatte Antonia Esterle. Sie traf im Achtelfinale auf die spätere Siegerin, Ivonne Juric, die derzeitige Nummer 316 der deutschen Rangliste aus Lorsch. Im spannendsten Spiel des Turniers unterlag die Viernheimerin denkbar knapp mit 3:6 und 6:7.

Bei den Herrn 70 wiederholte Klaus Gernhardt seinen Bezirksmeistertitel aus dem Jahr 2015. Im entscheidenden Spiel um den Titel bezwang er den an eins gesetzten Hans Dieter Bauer vom gastgebenden Verein mit 6:4 und 7:5. Somit erspielte sich Klaus Gernhardt die Qualifikation zu den Hessischen-Meisterschaften, die in der Zeit vom 28. Mai bis 3. Juni in Eschborn stattfinden. Der TC 1948 Viernheim wünscht ihm hierbei viel Erfolg. red