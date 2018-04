Anzeige

Viernheim.Im Jahr 1968 wurde sie eröffnet, morgen wird groß gefeiert: Die evangelische Kindertagesstätte „Kleeblatt“ in der Saarlandstraße ist 50 Jahre alt. Das Fest am Samstag, 21. April, beginnt um 13.30 Uhr und dauert bis 18 Uhr. Zuvor waren rund 30 Kinder in der Waldheimat bei der „Tante Anna“ betreut worden. Zu Beginn gab es im „Kleeblatt“ drei Kindergartengruppen. Seitdem hat sich viel getan: Die Kita ist gewachsen, mittlerweile werden bis zu 124 Kindern ab einem Jahr in vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen liebevoll betreut. Die Verantwortlichen richten das morgige Fest nicht nur an alle derzeitig betreuten Kinder, sondern an alle Ehemaligen und alle Kleeblatt-Familien. Zur Eröffnung des Festes gibt es einen Umtrunk, um 14 Uhr sind Begrüßung und Grußworte vorgesehen. Gegen 14.45 Uhr ist ein Beitrag der Kinder und Erzieherinnen vorgesehen. Danach gibt’s Kinderschminken und einen Luftballonwettbewerb. Lozu