Kleiderkammer in neuem Gewand

viernheim.Die Kinderkleiderkammer der katholischen Pfarrei Sankt Hildegard-Sankt Michael präsentiert sich in einem neuen Outfit. Es gibt neue Verkaufstheken mit zusätzlichem Stauraum und eine neue kindgerechtere Ausstattung. Jetzt können Babys in einen Stubenwagen gelegt oder wahlweise in einen Kinderhochstuhl gesetzt werden, damit die Mütter ungestört die Kleidung aussuchen können. Es gibt auch eine neue Kinderecke mit Büchern zum Lesen.

Die Dekoration ist aktuell weihnachtlich gestaltet und soll nach Weihnachten mit der aus dem Fernsehen bekannten Maus und dem Elefanten geschmückt werden. Seit Freitag befindet sich auch die kostenlose Bilder-und Jugendbücherausgabe in diesem neugestalteten Raum. red

© Südhessen Morgen, Montag, 17.12.2018