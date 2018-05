Kleine Fußballer ganz groß

Anzeige

Viernheim.„Wir haben schon drei Punkte“, ruft der Junge aus dem Kindergarten St. Hildegard seinem Tormann zu. „Das sind Tore und keine Punkte“, verbessert ihn sein Mitspieler, der nach erzieltem Treffer wieder zurück vor den eigenen Kasten gerannt ist. Auch auf dem Spielfeld nebenan wird mitgezählt: „4:0 gewonnen“, kommt der Spieler von der Maria-Ward-Kindertagesstätte stolz vom Platz. Ob Punkte oder Tore, ob gewonnen oder verloren, ist eigentlich egal, denn auch beim 19. Kindergarten-Fußballturnier werden die Ergebnisse nicht gewertet.

Alle Kinder sind Sieger, egal ob sie als Spieler auf dem Feld standen oder als Cheerleader am Spielfeldrand. 13 Mannschaften aus elf Viernheimer Einrichtungen sind zum Kindergarten-Turnier gekommen, das zum vierten Mal als Ciro-Sacco-Gedächtnisturnier in Erinnerung an den langjährigen Jugendtrainer ausgetragen wird. Sohn Gennaro Sacco lässt es sich nicht nehmen, einige Spiele anzuschauen. Und er staunt nicht schlecht über die Nachwuchskicker und ihren fußballerischen Einsatz. In ihren Trikots stehen sie erst gespannt am Rand und warten darauf, dass ihre Kita für das nächste Spiel aufgerufen wird.

Geschlossen den Ball hinterher

Das Bild auf den drei Spielfeldern ist nahezu identisch: Die komplette Mannschaft rennt geschlossen dem Ball hinterher. Einige Mannschaften wählen auch eine andere Taktik: Die Kinder versuchen, den Ball zu ihrem stärksten Kicker zu bringen, damit der Gegner und Mitspieler stehenlässt und die Tore schießt. Jubeln können die Kindergartenkinder wie die Großen, wenn sie die Arme weit ausbreiten oder sich mit den Teamkollegen abklatschen oder auch mal die „Dab“-Pose zeigen. Für die notwendige Unterstützung der Fußballer, nicht nur beim Torjubel, sorgen die Cheerleader aus den Kindergärten, die ihre Teams lautstark anfeuern und dazu mit ihren Pompoms wedeln. „Los Arche Noah, schießt ein Tor!“ reimen die Cheerleader auf dem einen Feld, während es von der anderen Seite ruft: „Gänseblümchen hinterher, 100 Tore mehr“.