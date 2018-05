Anzeige

VIERNHEIM.19 Jahre ist es her, da entstand in der damaligen TSV-Jugendfußball-Abteilung die Idee, ein Fußballturnier für Kindergärten ins Leben zu rufen. Seit der ersten Stunde war Ciro Sacco, langjähriger Bambinitrainer und beliebter Schiedsrichter, bei der jährlichen Veranstaltung mit dabei. Nach Saccos Tod Anfang 2015 entschied sich Organisator Christoph Wunderle mit seinen Mitstreitern Michael Oetzel und Frank Schenkel dazu, die Veranstaltung umzubenennen. So findet am kommenden Dienstag, 22. Mai, zum vierten Mal das „Ciro-Sacco-Gedächtnisturnier“ für Kindergartenmannschaften statt.

Bürgermeister als Schiedsrichter

Ab 9.30 Uhr messen sich 14 Mannschaften aus elf Viernheimer Kindergärten im Mini-Fußball. Zugesagt haben die Einrichtungen St. Hildegard, Maria Ward, Arche Noah (jeweils mit zwei Teams), Kinderdörfl, Kleeblatt, Gänseblümchen, Kirschenstraße, Johannes XXIII., St. Michael, Kapellenberg und Sonnenschein. So werden rund 250 Kinder als Fußballer und Cheerleader den Rasenplatz an der Lorscher Straße in ein buntes Spielfeld verwandeln. Jede Mannschaft hat drei Spiele ohne Wettbewerbscharakter zu absolvieren. Viele Kindergarten-Teams haben zur Vorbereitung auf diese beliebte Veranstaltung wochenlang eifrig trainiert.

Im Mittelpunkt steht natürlich das runde Leder, dem die Kinder wieder alle ballorientiert und mit Begeisterung hinterherjagen. Vor der Siegerehrung, bei der die kleinen Kicker ihre heißbegehrten Medaillen in Empfang nehmen dürfen, kommt es zum traditionellen Einlagespiel zwischen den TSV-Amicitia-Bambini und einer Erzieherinnenauswahl. Diese Partie steht wieder unter der Leitung von Bürgermeister Matthias Baaß. Wie immer lockt auch die Hüpfburg der Sparkasse Starkenburg für Bewegung in den Pausen.