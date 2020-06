Kleine Gruppen, aber viel Programm

Viernheim.Die schlechte Nachricht zuerst: Das Feriendomizil, die Ferienfreizeit und die Ferienspiele müssen wegen der Corona-Pandemie ausfallen (wir berichteten). Die gute Nachricht: Es gibt Ersatz. Bei einer Pressekonferenz stellten die Verantwortlichen der Jugendförderung und Bürgermeister Matthias Baaß das Programm für die Sommerferien vor. „Mit dem Ferienprogramm, so wie wir es bislang kennen, hat das nichts zu tun“, erklärte Baaß. Denn die Corona-Auflagen zwingen die Veranstalter dazu, die Gruppen der Kinder und Jugendlichen möglichst klein zu halten. „Inklusive der Betreuer dürfen nicht mehr als 15 Personen zusammenkommen“, so Anne Knapp von der Jugendförderung.

Für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren wird in dieser Woche eine Internetseite online gehen. Dort findet sich das Veranstaltungsprogramm für die sechs Sommerferienwochen. „Die meisten Aktivitäten werden im Treff im Bahnhof stattfinden“, sagte Knapp. Die Jugendförderung bietet 40 Veranstaltungen an, hinzu kommen noch Programmpunkte von Vereinen, Verbänden und Institutionen. Eltern können ihre Kinder ab Donnerstag, 25. Juni, online anmelden. Das Programm wird regelmäßig ergänzt.

Videos gedreht

Für die Spiel-, Bastel- und Erlebnisaktionen erhebt die Jugendförderung lediglich einen Unkostenbeitrag, den die Teilnehmer bei jeder Veranstaltung bar zahlen sollen. Die Kinder werden außerdem gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. „Dieser muss aber keinesfalls die ganze Zeit lang getragen werden“, betonte Knapp. Die Veranstaltungen seien so geplant, dass Teilnehmer und Betreuer Abstand halten. Getränke und Essen müssen die Kinder selbst mitbringen.

Während die Rubrik „Ferienangebote und Veranstaltungen“ wohl das Herzstück der Kinderseite ist, gibt es drumherum viel zu entdecken. Beispielsweise haben die Jugendleiter der Jugendförderung Videos gedreht, in denen sie den jungen Zuschauern zeigen, wie sie beispielsweise Tanzschritte lernen oder zu Hause einen Kuchen backen. Diese Videos, Texte und Bilder finden die Kinder unter „Ausprobieren und Entdecken“. Es wird auch einen Spiel- und Bastelkistenverleih geben. Die Mitarbeiter stellen dafür verschiedene Kisten mit Spielsachen oder Bastelmaterial zusammen, die für einen Betrag zwischen einem und fünf Euro immer montags und freitags im Treff im Bahnhof einige Tage lang ausgeliehen werden können. Auf der Kinderseite können diese Kisten vorab schon reserviert werden.

Christian Stumpf und Anne Knapp, die das Programm für die Kinder zusammengestellt haben, sind außerdem mit zwei Maskottchen auf der Kinderseite zu sehen: „Horst und Kim, unsere beiden Alpakas, sind uns zugelaufen“, erzählt Knapp. Sie wollen die Kinder in Videos und kurzen Geschichten unterhalten. „Außerdem planen wir Routen und Strecken, auf denen man Horst und Kim begegnen kann“, sagte Knapp. Für die Zwölf- bis 17-Jährigen hat sich die Jugendförderung gemeinsam mit Jugendlichen einen Ersatz für die Ferienfreizeit überlegt. Für das zwei Wochen füllende Programm kann man sich noch bis zum letzten Schultag am 3. Juli anmelden.

Von Montag, 6. Juli, bis Freitag, 17. Juli, wird es täglich ein Freizeitangebot für die Jugendlichen geben – sei es eine Fahrradtour, ein Filmworkshop oder eine Kanufahrt. „Wir haben bei der Planung darauf geachtet, dass wir möglichst viel an der frischen Luft sind“, berichtete der Verantwortliche Lars Prechtl. Die Gruppen sind ebenfalls auf 15 Teilnehmer beschränkt. Ausgangspunkt für die Ausflüge und Aktivitäten ist die Villa Kunterbunt an der Alexander-von-Humboldt-Schule, in der das Stadtteilbüro Ost untergebracht ist.

Da auch die Zeltlager in diesem Jahr ausfallen, planen die KJGs ein Veranstaltungsprogramm, das auf einem zentralen Platz, ähnlich einem Zeltlagerplatz, stattfinden soll.

