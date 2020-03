Kleine Ohren hören genau hin

Viernheim.Christian Marley spielt die Melodie von „Summertime“. Die Köpfe der kleinen Zuhörer drehen sich unverzüglich zum Musiker, der auf der Klarinette den Gershwin-Klassiker interpretiert. Die Kinder sind fasziniert, schauen und hören aufmerksam zu.

Beim Konzert „Große Musik für kleine Ohren“ im Bürgerhaus stehen ganz junge Zuhörer im Mittelpunkt. Bekannte Stücke wie „All I Ask Of You“ aus dem Musical „Phantom der Oper“ oder der Popsong „Havana“ werden speziell auf die Kleinkinder zugeschnitten präsentiert. „Musik macht glücklich“, meint Karolina Birkstedt, die das „Krabbelkonzert“ vorbereitet hat. Für das Orchester hat sie Pädagogen der städtischen Musikschule gewinnen können. Jessica Hornig spielt mit der Organisatorin zusammen Violine, Eduard Ungefucht hat das Akkordeon dabei. Christian Marley und seine Klarinette sind direkt neben Walter Helbig am Schlagzeug. Musikschulleiter Rúnar Emilsson nimmt Platz am Flügel. Die Zuhörer, vom Baby- bis Vorschulalter, sitzen mit Mamas, Papas oder Omas auf dem Boden und sind umringt von den Musikern.

Beim Kanon „Spring, Spring, Spring“ setzen die Instrumente nacheinander ein. Die Mädchen und Jungen versuchen herauszufinden, woher die Klänge kommen. Manche bleiben still auf ihrem Platz oder Mamas Schoß sitzen und genießen, andere sind neugierig und krabbeln auf die Musiker zu. Plötzlich wieder neue Geräusche, als Jessica Hornig und Karolina Birkstedt singen. Sie verteilen dabei bunte Tücher – und die Kinder werfen sie im Rhythmus in die Höhe, ziehen sie sich über den Kopf oder halten sie einfach fest in den kleinen Händen.

Auch beim Tanz zur Miss-Marple-Melodie werden eifrig die Tücher geschwungen. Erst als die Musiker sich mitten ins Publikum setzen, haben die Kinder nur noch Augen für die Instrumente: Sie schauen sich die Geige an und wollen am liebsten selbst auf dem Guiro, dem Percussioninstrument, spielen. su

