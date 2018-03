Anzeige

Viernheim.Roland Matern war unterwegs in einer Mission der Deutschen Umwelthilfe (DUH): Er hat an zwei Stellen in der Viernheimer Innenstadt kleine Luftmessröhrchen angebracht, die er nun wieder entfernt. Die unscheinbaren Röhrchen, die aussehen wie Proben eines Arztes für ein medizinisches Labor, beinhalten ein Messsubstrat, mit dem der Stickstoffdioxid-Gehalt der Luft festgehalten werden konnte. Matern hat sie an die DUH nach Radolfzell geschickt. Sie werden in der Schweiz ausgewertet.

Diese Röhrchen hingen einen Monat lang in der Weinheimer Straße, Ecke Bahnhofstraße, und in der Wasserstraße. „Es gab mal eine offizielle Messstation in Viernheim, aber die ist schon vor Jahren abgebaut worden“, sagt der Aktivist, der selbst kein Mitglied der DUH ist. Er leidet unter Asthma, seine Frau ebenfalls – und Matern ist überzeugt, dass die Luftschadstoffe, die durch den Autoverkehr erzeugt werden, für viele weitere Krankheiten verantwortlich sind. Er ist froh, dass das Thema derzeit sehr stark beachtet wird.

Messungen der DUH Die Aktion „Decke auf, wo Atmen krank macht“ der Deutschen Umwelthilfe (DUH) lief vom 1. Februar bis 1. März und nahm die NO2-Belastung in den Blick. Die Teilnehmer erhielten sogenannte Passivsammler-Röhrchen mit Messsubstrat und Kabelbinder zum Befestigen sowie ein Protokoll. Die Aktivitäten und Orte sollten auch fotografisch festgehalten werden. Infos unter duh.de und Telefon 030/24 00 86 70. bur

„Hier ist viel Verkehr und es stauen sich die Luftschadstoffe durch die Straßenrandbebauung“, erklärt Matern. An der Nibelungenstraße oder der L 3111 sei auch viel Verkehr, aber die Durchlüftung besser. Der 60-Jährige arbeitet als Grün- und Landschaftsplaner bei der Stadtverwaltung. „Weggucken ist ein Unding. Tote und Verletzte werden einfach billigend in Kauf genommen“, schimpft er. Matern fährt selbst wenig Auto, findet den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt nicht gut ausgebaut. „Viernheim hat einen hohen Anteil an sogenanntem Binnenverkehr, den man mit anderen Verkehrsmitteln gut bewältigen könnte, wenn das attraktiver wäre“, findet Matern. Busse seien allerdings oft nicht mit umweltverträglichen Antrieben ausgerüstet.