So lernte die siebenjährige Mia die Blechblasinstrumente kennen und versuchte sich zum Beispiel an der großen Posaune. Musikschullehrer Markus Seeger stand ihr mit Rat und Tat zur Seite. In Raum 1 ging es besonders lautstark zu. Der fünfjährige Paul fand dort besonderen Gefallen an einem Schlagzeug. „Gerne können wir auch einen Termin für Schnupperstunden vereinbaren“, bot Musikschulleiter Emilsson an und ermutigte die Gäste zum aktiven Musizieren. Doch nicht nur den Nachwuchs hat die städtische Musikschule im Blick. Die vielfältigen Angebote richten sich an alle Altersstufen von Kindern bis Senioren. Neben dem eigentlichen Unterricht organisiert die Bildungseinrichtung Vorspielabende, Konzerte und Ausstellungen. Aber auch gemeinsame Konzertbesuche und Musikfreizeiten gehören zum Angebot.

Nicht fehlen durften beim Aktionstag musikalische Beiträge der Schüler: Auf der Bühne im Vortragssaal zeigten die Talente der einzelnen Fachbereiche ihr Können. Eröffnet wurde das Programm von den Kindern der Musikalischen Früherziehung. Unter der Leitung von Jessica Hornig sangen sie gemeinsam mit den Eltern Mitmachlieder.

Banda Nova sorgt für Stimmung

Im Anschluss stellten sich die „Streichhölzchen“ unter der Leitung von Dorothée Rehm vor. Mit Cello und Violine begeisterten sie die Zuhörer. Auch die Akkordeonklasse von Eduard Ungefucht und die Leistungsstipendiaten sowie Carla Kühner (Gesang) und André Großmann (Klavier) beeindruckten das Publikum mit ihrem Können. Das Jazz-Ensemble Banda Nova unter der Leitung von Christian Marley sorgte ebenso für Stimmung.

Zudem gab es eine Instrumentenwerkstatt: Mal- und Bastelangebote sowie Kinderschminken kamen bei den jüngsten Besuchern hervorragend an. Auch für Speisen und Getränke war am Tag der offenen Tür bestens gesorgt. sek

