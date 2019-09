Kleingärtner lassen es laut krachen

Viernheim.Die Anlage der Kleingärtner „Am Forst“ ist eigentlich ein Ort der Ruhe: Am Waldrand von Viernheim erholen sich die Parzellenbesitzer vom Alltagsstress. Am Samstag, 14. September, feiert in diesem Idyll allerdings ein Hardrockfestival Premiere. Unter dem Titel „Rock am Forst“ werden ab 19 Uhr gleich drei Bands die Lautsprecheranlage und die Trommelfelle der Besucher mächtig strapazieren. „So ein Hardrockkonzert wurde bei uns schon immer mal ins Spiel gebracht, deshalb haben wir uns entschlossen, ein Festival auf die Beine zu stellen“, verrät Forst-Vorsitzender Kai Lieser, wie es zu dieser Veranstaltung kam. Er hofft auf gutes Wetter und großes Interesse der Hardrockfans aus der Region.

Verliebt in Olga

Die Formation Fräulein Tonspur bringt lauten, rotzigen Deutschrock, gepaart mit Punk, Rock ‘n’ Roll und einer Prise Humor auf die Bühne. Jochen Czelk (Gesang), Marco Paegelow (Leadgitarre), Stefan „Krügge“ Krüger (Schlagzeug), Maximilian Hahn (Bass) und Michaela Bruckner (Rhythmusgitarre) sind fünf Musiker aus Südhessen, die sich im Herbst 2016 gefunden haben. Neben etwas ernsteren Songs wie „Junge wach mal auf“ besingt Fräulein Tonspur in ihren Songs auch gerne mal die brennende Liebe zu Olga, der wohl „heißesten Hammerwerferin des Planeten Erde“.

Die Tributeband Heilige Dämonen hat sich den Werken von Böhse Onkelz verschrieben. Seit 2006 spielen die fünf Musiker aus Karlsruhe jede Note mit voller Leidenschaft und reißen ihr Publikum bei ihren Live-Auftritten stets mit. Viel gelassener wird es mit der Krankenkasse, der dritten Band bei „Rock am Forst“, auch nicht mehr. Das Quartett gibt es in Viernheim nicht auf Rezept – die Zuhörer dürfen sich auf eine wilde Behandlung einstellen.

Tickets für „Rock am Forst“ kosten im Vorverkauf 12 Euro. Sie sind am „Veernemer Treffpunkt“, beim Kiosk Wendel und dem Aral-Center Kühn erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.09.2019