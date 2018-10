Klimaschutz aus Südsicht

Viernheim.Einen wichtigen Blick auf die Partnerschaft mit Silly in Burkina Faso unternimmt die Klasse 8M der Friedrich-Fröbel-Schule. Am Dienstag sind sie von 8 bis etwa 13 Uhr im Rathaus und beteiligen sich am Planspiel „Südsicht“, was einen klimapolitischen Perspektivwechsel bedeutet. Kooperationspartner sind das Brundtlandbüro (Philipp Granzow), die Jugendförderung West und Anja Feige von der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. Außerdem sind Vertretern aus dem afrikanischen Silly dabei.

Im Mittelpunkt steht die Klimapartnerschaft mit Silly. Aktuell geht es um das Projekt „1 Kind – 1 Baum“, bei dem für jedes Schulkind ein Baum gepflanzt wird, für den es verantwortlich ist. Dabei lernen die Kinder im projektbezogenen Unterricht die sachgemäße Pflege der Zitronen-, Mango-, Cashew-, Tangelos, Zimt-Äpfel- und Moringabäume. Alle Sorten sind geeignet, die Vitamin- und Mineralbilanz der einseitigen kohlehydratreichen Ernährung der Schulkinder deutlich aufzuwerten.

Das Ganze wird in ein Bildungsprogramm eingebunden. Partnerschule für das Projekt ist die Friedrich-Fröbel-Schule in Viernheim. Der Afrikaverein Focus betreut das Projekt und richtet darauf seine Weihnachtsaktion aus. red/bur

