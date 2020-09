Klimawandel als Thema

Viernheim.Anlässlich der Aktion Stadtradeln laden die katholischen Pfarreien zu Gesprächsabenden in die Michaelskirche ein. Der erste findet laut einer Pressemitteilung am Montag, 14. September, von 20 bis 21 Uhr statt. Thema ist die Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus. Darin geht es unter anderem um Umweltverschmutzung und Klimawandel. Die Leitung der Veranstaltung übernimmt Gemeindereferent Herbert Kohl. Nach einer Einführung wird es einen Austausch und zum Abschluss eine Gebetszeit geben. Weitere Termine sind am 21. und am 28. September. Die Veranstalter bitten darum, einen Mundschutz mitzubringen sowie die eigenen auf einen Zettel geschriebenen Kontaktdaten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red

