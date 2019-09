Klimawandel fordert Partner

Viernheim.Dem Klimawandel und den veränderten Lebensbedingungen weltweit kann man entgegentreten, wenn man umfassend informiert ist. Das neu entwickelte Handlungsprogramm der kommunalen Klimapartnerschaft zwischen Viernheim und Silly ist deshalb mit „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ überschrieben.

Das Programm wurde bei einer Arbeitswoche der beiden Partnerkommunen besprochen. Aus Burkina Faso sind Bürgermeister Eric Tebi Benao, der Erste Stadtrat Kamou Konaté, der Umweltbeauftragte Xavier Zingué und Abbé René Nana, Leiter der Trägerinstitution des Berufsausbildungszentrums, nach Viernheim gekommen. Die kurze Zeit des Aufenthalts wurde intensiv genutzt. „Die Tage waren voll gepackt mit Arbeit“, berichtet Focus-Vorsitzender Klaus Hofmann. Ziel der Gespräche und Exkursionen sei die Ausarbeitung eines Handlungsprogramms gewesen.

Die Ergebnisse stellen die Beteiligten am Ende der Planungswoche vor. Für mehrere Lebensbereiche wurden mögliche Maßnahmen zum Klimaschutz erörtert. In den kommenden Wochen und Monaten wird in Viernheim und in Burkina Faso nun die Realisierbarkeit dieser Projekte geprüft sowie Voraussetzungen, Kosten und Rahmenbedingungen. All diese Fakten münden im Sommer 2020 in einem ausführlichen Projektförderantrag bei der Engagement Global gGmbH.

Im besten Fall kann ab 2021 mit der Umsetzung einzelner Maßnahmen begonnen werden. „Die Thematik ist so komplex, dass wir eigentlich mehrere Anträge stellen müssten“, erzählt Klaus Hofmann, „aber wir wollen die Bereiche so verknüpfen, dass man alles in einen Antrag packen kann.“

Ousseini Ouedraogo, Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik, blickt bei der Vorstellung des Handlungsprogramms noch einmal zurück auf die Afrika-Konferenz in Hannover, bei der sich die Kommunen zur Städtepartnerschaft ausgetauscht haben (wir berichteten): „Wir hatten die Ehre, die gemeinsame Arbeit von Viernheim und Silly vorzustellen.“ Das Lob der anderen Städte sporne nun auch für die kommenden Aufgaben an.

Sechs Tage lang haben sich Vertreter von Viernheim und Silly mit den Schwerpunkten ihrer Klimapartnerschaft beschäftigt. „Wir haben unsere Ideen und Visionen in ein Konzept gebracht“, sagt Eric Tebi Benao. Erziehung, Schule, regionale Strukturen, Landwirtschaft, Umwelt und Erneuerbare Energien seien in den Blick genommen worden. „Unsere Ziele in diesen Gebieten können wir nur erreichen, wenn man Maßnahmen durchführt.“

Bernhard Finkbeiner von Focus nennt Beispiele, wie man das Konzept mit Leben füllen könnte. So soll mehr als die Hälfte der Haushalte in Silly bis 2030 einen Stromanschluss haben. Eine Möglichkeit, die noch dazu eine Stromversorgung mit fossilen Brennstoffen verhindere, biete die Firma Africa Greentec: „Die Firma baut Solaranlagen in Container, verschifft sie nach Afrika und baut sie dort als lokales Solarkraftwerk auf.“ Die Bewohner Sillys könnten sich den Strom je nach Bedarf einkaufen. Andere mögliche Projekte seien die Fischzucht im Wasserrückhaltebecken oder neue Formen der Wasseraufbereitung.

Was auch in Viernheim gefordert ist, ist die Verankerung des Klimaschutzes in den Schulprogrammen. „Wir würden gern das Schulcurriculum jeder Schule durch einen Absatz zur Nachhaltigkeit ergänzen, was sich auch auf Lehrinhalte auswirken würde“, erklärt Finkbeiner.

Migration innerhalb von Afrika

Was in den Gesprächen deutlich wurde und was zumindest den Viernheimer Vertretern nicht präsent war, ist das Problem der Migration – und damit sind nicht die Afrikaner gemeint, die nach Europa kommen. „Es gibt eine enorme Völkerbewegung in Burkina Faso, die Bevölkerung Sillys hat sich fast verdoppelt“, berichtet Bernhard Finkbeiner. Die Gründe sind klimatische Bedingungen, aber auch politische Unruhen an der Grenze zu Mali und die Tatsache, dass in Silly Bodenschätze gefunden wurden. „Es könnte Konflikte geben, wenn es um die Zuteilung von Land, von Grund und Boden, geht“, weist Eric Tebi Benao auf neue Herausforderungen hin.

Nach sechs intensiven Tagen mit viel Arbeit lehnen sich die Verantwortlichen von Viernheim und Silly nicht zurück. „Wir haben alle unsere Hausaufgaben bekommen, damit wir unsere Visionen in dem Handlungskonzept umsetzen können“, betont Erster Stadtrat Kamou Konaté und fährt voller Tatendrang zurück nach Silly. Bürgermeister Eric Tebi Benao bestätigt: „Jetzt fängt es erst richtig an.“

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.09.2019