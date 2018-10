Kloster Marienhausen besichtigt

Viernheim.Rund 45 Personen nahmen bei traumhaftem Wetter an einem Ausflug des Fördervereins Sankt Aposteln nach Aulhausen beziehungsweise Rüdesheim teil. Die Anreise erfolgte mit dem Bus. In Aulhausen besuchten die Teilnehmer zunächst die Kirche des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters Marienhausen. Die Kirche ist Teil der im Jahr 1219 geweihten Klosteranlage und seit der Eröffnung im Januar 2016 die weltweit erste und einzige Kirche, die von Künstlern mit geistiger Beeinträchtigung ausgestaltet wurde.

Die Künstler sind Mitglieder des renommierten Ateliers Goldstein des Vereins Lebenshilfe Frankfurt am Main. Zu den geschaffenen Kunstwerken gehören unter anderen die Kirchenfenster, deren Motive sich der Unbegreiflichkeit Gottes, dem Vergehen der Zeit und der Hoffnung auf Vollendung widmen. Während einer rund einstündigen Führung durch die Kirche erhielt man interessante Informationen zu den Intentionen der Künstler.

Anschließend wanderten die Teilnehmer rund sechs Kilometer nach Rüdesheim. Am Niederwalddenkmal legten die Wanderer eine kurze Pause ein, um den fantastischen Ausblick auf die Weinberge und den Rhein zu genießen.

Das Mittagessen wurde in Rüdesheim in einem Gasthof eingenommen. Nach einer deftigen Mahlzeit konnten die Ausflügler des Fördervereins die Altstadt von Rüdesheim auf eigene Faust erkunden. Ziel war auch die Drosselgasse, eine rund zwei Meter breite und etwa 144 Meter lange Straße in Rüdesheim, in der sich Gasthof an Gasthof reiht. Am Nachmittag nahm man an einer Burgenfahrt auf dem Rhein teil. Um 17.30 Uhr ging es mit dem Bus zurück in Richtung Viernheim. Für das nächste Jahr ist wieder ein Ausflug im Oktober geplant.

Der Förderverein Sankt Aposteln wurde im Jahr 1996 für die Finanzierung der Innenrenovierung der Apostelkirche gegründet. Dies ist immer noch sein primäres Ziel. Die Hauptaktivitäten in jedem Jahr sind die Organisation der musikalischen Aufführung im Pfarrgarten Sankt Aposteln an den Pfingstfeiertagen und die Teilnahme am Weihnachtsmarkt. Außerdem können während des ganzen Jahres im Weltladen und bei „ARTee“ diverse Produkte wie Weine, Prosecco und Sekt gekauft werden. Der Erlös ist auch hier für die Innenrenovierung der Apostelkirche bestimmt. Neben diesen Projekten pflegt der Förderverein Sankt Aposteln auch die Geselligkeit. So findet an jedem ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr ein Stammtisch im „Alten Brauhaus“ statt, zu dem Mitglieder und Freunde des Fördervereins eingeladen sind. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.10.2018