Knappe Niederlage

Viernheim.Obwohl sie über weite Strecken das Spiel dominierten, mussten sich die Handballdamen des TSV Amicitia am Ende geschlagen geben. Gegen die HG Saase verloren sie knapp mit 33:35.

Die Viernheimerinnen starteten mit hoher Motivation in die Partie in der ungewohnten Waldsporthalle. In der Defensive überraschte man die HG mit einer doppelten Manndeckung, und in der Offensive funktionierte fast alles, was das Team von Steffi Dietrich probierte. Den Spielstand von 3:5 drehten die Gastgeberinnen in eine 10:5-Führung. Fischer und Günther aus dem Rückraum sowie Niesel mit dem Gegenstoß und von der Außenposition erzielten die Treffer fast ohne Gegenwehr. Mit dem 14:8 durch Mandel war der Vorsprung auf sechs Tore ausgebaut.

Beim 17:11 gab es einen ersten Bruch im Spiel: König sah die Rote Karte, was die TSV-Amicitia-Fans als eine überharte Entscheidung werteten. In der 28. Minute musste zudem Günther verletzt vom Feld, und dem TSV Amicitia fehlten plötzlich gleich zwei Akteurinnen im linken Rückraum. Die Unsicherheit nutzten die Bergsträßerinnen, um bis zur Halbzeit zum 19:17 aufzuschließen.

Viernheim kam auch nach der Pause nicht mehr in Tritt. Saase holte sich, trotz einer starken Katharina Haas im Tor, die Führung zurück (20:21). Die dezimierten Viernheimerinnen blieben aber immer in Schlagdistanz. Fischer erzielte in der 51. Minute sogar noch den 29:29-Ausgleich. In den Schlussminuten fehlten dem TSV Amicitia jedoch die Wechselmöglichkeiten und damit die Kräfte, um der Abwehr die nötige Stabilität zu geben. Saase erhöhte auf 30:34 und beendete das Derby knapp mit einem 35:33-Sieg. su

