Knappe Niederlage

Pathana Singhaninh (r.) ist in Kirchheim Teil der Startformation. Othmar Pietsch (jr)

Viernheim.Der TSV Amicitia hat das Testspiel beim Landesligisten Freie Turner Kirchheim mit 2:1 verloren. Die Viernheimer traten gerade vor der Pause sehr dominant auf und zeigten ein großes Laufpensum. Trainer Norbert Muris forderte immer wieder „Druck, Druck, Druck“, um den Gegner beim Spielaufbau zu stören und selbst schnell in Ballbesitz zu kommen. Dabei sprang aber nur der Führungstreffer heraus. Die Hausherren drehten dann nach dem Seitenwechsel den Spieß um.

Bei den Südhessen mussten diesmal mit Lammer und Marschlich zwei Innenverteidiger ersetzt werden. Stattdessen rückten mit Matthias Kuhn und Laurenz Baaß zwei Mittelfeldspieler in die Deckung und machten ihre Sache recht ordentlich. Mit Pathana Singhaninh stand ein neues Gesicht in der Anfangsformation. Der 24-Jährige war erst vor kurzem zu den Blau-Grünen gestoßen, hatte zuletzt bei den Sportfreunden Heppenheim in der Gruppenliga Darmstadt gespielt.

Mit dabei war auch wieder Angreifer John Wells. Die junge Truppe von Trainer Muris spielte eine starke erste Halbzeit. Verdienter Lohn war die Führung durch Kuhns Freistoß (13.). Pech hatte Daniel Schmitt, der nur den Pfosten traf. Die tropischen Temperaturen forderten nach der Pause speziell bei den Gästen ihren Tribut. Kirchheim war nach mehreren Auswechslungen deutlich präsenter. Den Ausgleich machte Emre Efe (66.) mit einem Freistoß. Kirchheims Maurice Krämer erzielte in der Schlussminute dann doch noch den Siegtreffer. JR

