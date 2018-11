Knapper Sieg der „Sharks“

Viernheim.Die Formkurve zeigt bei den Herren der BG Viernheim-Weinheim weiter nach oben. Gegen den SG EK Karlsruhe gelang der dritte Sieg in Folge und die „Sharks“ setzen sich mit dem 72:66-Heimerfolg in der oberen Tabellenhälfte der Oberliga fest.

Der Gast aus Karlsruhe zeigte dabei gleich zu Beginn, warum er zu den Topteams der Saison gehört. Treffsicher nutzten die Spieler die Schwächen der „Sharks“, bei denen anfangs kaum etwas zusammenlief, kaltschnäuzig aus. Nach fünf Spielminuten betrug der Vorsprung bereits zehn Punkte. Doch die Hausherren wachten auf und fanden in der Verteidigung ins Spiel. Bis zur ersten Viertelpause konnte man zum 19:19 ausgleichen. Der gute Lauf der „Sharks“ setzte sich danach fort. In der Offensive gelangen viele Kombinationen, die Treffer waren gut herausgespielt oder glückten nach Offensivrebounds. Da man auch defensiv engagiert zu Werke ging und den Karlsruhern nur zwölf weitere Punkte gestattete, ging es mit einem 43:31-Vorsprung in die Pause. Die BG knüpfte nach dem Wiederanpfiff zunächst an ihr Spiel aus der ersten Halbzeit an. Vor allem Geister und Kreutzer waren von den Gästen nicht zu kontrollieren. Das Duo erzielte nahezu alle Korberfolge des dritten Viertels, und die „Sharks“ konnten mit einem 14-Punkte-Vorsprung ins Schlussviertel gehen (58:44). Doch die Fächerstädter zeigten Moral und gaben das Spiel nicht verloren. Sie zwangen die „Sharks“ zu Ballverlusten und holten Punkt für Punkt auf. Die Treffsicherheit im Spiel ging der BG immer mehr verloren. Karlsruhe kam in der letzten Minute sogar auf drei Punkte heran, doch die BG rettete den Sieg ins Ziel.

BG Viernheim-Weinheim: Lukas Kreutzer (20 Punkte/3 Dreier), Sebastian Geister (17), Daniela Lohrke (11/1), Victor Habrich (9), Jacob van Miltenburg (8/1), Maurice Martin (4), Salvatore Baragiola (3), Markus Almenäs, Dogukan Ceneli, Patrick Dörr. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.11.2018