Knapper Sieg für Amicitia

Viernheim.. Nach dem grandiosen Sieg bei der HG Oftersheim/Schwetzingen wollten sich die Handballerinnen des TSV Amicitia auch beim Schlusslicht TSV Birkenau keine Blöße geben. Die Viernheimer Damen setzten sich am Ende mit 29:25 durch. Die Viernheimerinnen fanden gegen die sehr offensiv interpretierte 3:2:1-Deckung des TSV zunächst nicht zu ihrem gewohnten Kombinationsspiel. Zwar brachten Steffi Dietrich und Julia Fischer Viernheim mit 2:0 in Führung, doch die jungen Birkenauerinnen ließen sich nicht abschütteln. Dietrich, Fischer und Luisa Hoffmann arrangierten noch das 3:5, doch Birkenau konnte durch die ehemalige Viernheimerin Sophia Niesel zum 6:6 ausgleichen. Vorne wie hinten agierte der TSV Amicitia zu statisch, was die Gastgeberinnen ausnutzen konnten. Schnell hatten die Hausherrinnen das Spiel gedreht (10:8).

Doch die Mannschaft von Matthias Kolander bewies erneut enormen Siegeswillen und Kampfgeist. Tamara Mohr (2), Vivienne König, Dietrich und Franziska Matthias drehten das Zwischenergebnis mit einem 5:1-Lauf zum 11:13 nach 24 Spielminuten. Das muntere Torewerfen ging bis zur Pause weiter (14:16). Elisa Leusmann eröffnete mit ihrem Treffer zum 14:17 den Torreigen im zweiten Spielabschnitt.

Matthias und Lisa Stein schraubten das Ergebnis auf 15:19. Die Viernheimerinnen gaben die Führung nicht mehr aus der Hand.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard; Béatrice Leuthner, Elisa Leusmann (2), Steffi Dietrich (9/4), Jennifer Mieley (2), Julia Fischer (6), Lisa Stein (1), Luisa Hoffmann (2), Vivienne König (2), Franziska Matthias (2), Lena Schaal, Tamara Mohr (3), Celine Schütz. su

