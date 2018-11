Knifflige Auswärtsaufgaben für Viernheimer Teams

Viernheim.Am letzten Spieltag des Jahres stehen die beiden Viernheimer A-Ligisten vor kniffligen Auswärtsaufgaben. Dabei können sie allerdings befreit aufspielen, denn die Abstiegsfrage ist nach den Abmeldungen der SG Hemsbach II und der LSV Ladenburg bereits geklärt. Trotzdem wird nichts hergeschenkt, auch wenn Weihnachten vor der Tür steht. Die zweite Garnitur des TSV Amicitia muss am Sonntagnachmittag bei der Spvgg. Ilvesheim antreten (14.30 Uhr), die SG Viernheim ist zur gleichen Zeit beim ebenfalls starken Aufsteiger DJK Feudenheim gefordert.

Spvgg. Ilvesheim – TSV Amicitia II:

In Viernheim denkt man ungern an den Saisonstart, als die Mannschaft zuhause gegen die Spvgg. Ilvesheim eine deftige 0:9-Niederlage kassierte und man sich Sorgen um die neu formierte Mannschaft machen musste. Mittlerweile hat die blau-grüne Reserve allerdings schon sieben Siege auf dem Konto und steht auf Platz zehn. Bisher spielte das immer noch trainerlose Team „hopp oder top“, denn ein Unentschieden hat es noch nicht gegeben. Mit einer Punkteteilung wäre man am Sonntag auf der Neckarinsel aber sicher zufrieden.

Die Hausherren haben bisher eher enttäuscht, konnten die hochgesteckten Ziele nie erreichen. Auf eigenem Platz sind die Ilvesheimer mit fünf Siegen und einem Unentschieden aber eine Macht und wollen diese Bilanz nicht verwässern. Torjäger und Co-Trainer Alexander Hilbert sieht das größte Dilemma in der mangelhaften Chancenverwertung und schließt sich dabei nicht aus: „Wir könnten deutlich besser dastehen.“ Mittlerweile ist die Saison aber gelaufen, denn die vorderen Ränge sind außer Reichweite.

DJK Feudenheim – SG Viernheim:

Nach mageren Wochen hatte die SG Viernheim am vergangenen Wochenende endlich wieder einmal Grund zum Jubel. Das Unentschieden in Ilvesheim war nach mageren Wochen und den Trainerdiskussionen ein erstes kleines Erfolgserlebnis. Trotz des Punktgewinns verblieben die Orangenen auf Rang zwölf. Das soll aber nicht alles gewesen sein, ein Rang im Mittelfeld ist immer noch das Ziel.

Die DJK Feudenheim hat sich in der A-Klasse schnell etabliert. Sechs Siege, zwei Unentschieden und sechs Niederlage sind eine ausgeglichene Bilanz, die für den guten achten Platz reicht. Am vergangenen Wochenende gab es im Lokalderby gegen den ASV Feudenheim, dem ersten Punktespiel der beiden Kontrahenten überhaupt, eine ärgerliche 0:2-Niederlage. JR

