Knusperstunde für die Kleinsten

Viernheim.Zu einer vorweihnachtlichen Knusperstunde in der dritten Adventswoche trafen sich die Kinder der AWO-Kindertagesstätte Pirmasenser Straße in ihren Gruppen. Bei besinnlichen Geschichten rund um das Weihnachtsfest und musikalischer Untermalung wurden von den Eltern gespendete Leckereien geteilt und verzehrt.

Teilen als Leitgedanke

Der Gedanke des Miteinanders und Teilens wurde auch während des gemeinsamen Singens sowie der Überreichung von Geschenken aufgegriffen. So wurden die Präsente nicht an einzelne Kinder, sondern an Gruppen verteilt.

Schon im Vorfeld, aber vor allem seit dem Martinsfest, steht das Thema „Teilen“ im Fokus der pädagogischen Arbeit der Einrichtung. Dies sei besonders im Hinblick auf die große soziale Spanne innerhalb der Elternschaft sehr wichtig, heißt es in einer Presseerklärung. Auch das diesjährige Nikolausgeschenk sei teil dieses Konzepts: Das Puppentheater Lari-Fari gastierte an diesem Tag mit dem Stück „Wie der Schneemann zu seinem Namen kam“. Eine weitere Aktion brachte den Kindern Hilfsbereitschaft gegenüber Bedürftigen nahe, indem sie Hilfspakete für den „Weihnachtstruck“ der Johanniter packten.

In der letzten Woche vor Weihnachten bot eine engagierte Mutter zudem an mit den Kleinsten Plätzchen zu backen. Aber auch Weihnachtsmärkte in der Umgebung wurden von den Kindergartengruppen erkundet. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.12.2019