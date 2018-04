Kochinspirationen aus der Bibel

Anzeige

Viernheim.Der Duft von frischem Fladenbrot zieht durch das Familienbildungswerk. In der Küche kochen und backen Frauen der Pfarrei Johannes XXIII. eifrig nach Rezepten aus Israel und Palästina. In einer Ecke schnippeln fleißige Hände Karotten und Zucchini. Auf der anderen Seite werden Granatapfelkerne mühsam ausgelöst – dafür braucht es etwas Geduld. Zwei Köchinnen schmecken bereits die Mandelsuppe ab, während gegenüber Falafeln, kleine Bällchen aus pürierten Kichererbsen und Gewürzen, knusprig gebraten werden. Im Raum duftet es herrlich nach Minze und Orangenblüten.

Vor dem Kochen werfen die Frauen zunächst einen Blick in die Bibel und erkunden, was in der Heiligen Schrift alles auf dem täglichen Speiseplan stand. Linsen und Getreide, Datteln, Feigen, Milch und Käse sowie Dill und Kümmel entdecken die Frauen beim Blättern in der Bibel. „Man lernt neue Gewürze und Speisen kennen. Das gefällt mir“, sagt eine Teilnehmerin. Die leckeren Gerichte aus Israel und Palästina kommen bei allen gut an. Nach dem ausgiebigen Festmahl muss dann nur noch der Abwasch erledigt werden. Bei so vielen fleißigen Händen ist das jedoch schnell geschafft. red