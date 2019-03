Kochkurs für „Essen im Glas“

Viernheim.Wer sich gesund ernähren möchte, kann sein Essen auch im Glas bereiten und als Mittag-Snack mitnehmen. Das sieht nicht nur attraktiv aus, sondern durch die Zusammensetzung werden wichtige Nährstoffe und Energie zugeführt. In dem Kurs werden auch würzige Soßen, Pestos, sowie Kuchen im Glas hergestellt. Mitzubringen sind Schürze, Geschirrtuch, Behälter für Übriggebliebenes und eigene Getränke. Der Kurs findet statt am Dienstag, 26. März, von 17.45 bis 21.30 Uhr in der Küche der Alexander-von-Humboldt-Schule, Franconvilleplatz 1, unter der Leitung von Eleonore Dewald. Die Gebühr beträgt 19 Euro zuzüglich Lebensmittelumlage, diese wird im Kurs bezahlt. Anmeldungen an die VHS im Bürgerhaus (Kreuzstraße 2-4), online unter vhs.viernheim.de oder unter Telefon 06204/98 84 02. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 13.03.2019