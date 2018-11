Königliches Spiel genossen

Viernheim.Beim hessischen Schulschach-Pokal ist die Albertus-Magnus-Schule mittlerweile Dauergast. Das Viernheimer Gymnasium war dieses Mal gleich mit zwei Teams vertreten, konnte allerdings keinen der vorderen Plätze belegen. Die Schüler der Wettkampfgruppe 3 landeten auf Rang 22 von 24, in der WK 4 stand Platz 14 von 32 zu Buche. Dennoch hatten die jungen Denksportler viel Spaß beim Wettkampf, gewannen am Ende bei einer Verlosung sogar noch ein Demo-Schachbrett.

Für die beiden Mannschaften und deren Begleiter ging es schon um 6 Uhr morgens los. Am Wettbewerb in der Halle der Obersberger Schule in Bad Hersfeld nahmen mehr als 110 Mannschaften in den unterschiedlichen Alters- und Wettkampfgruppen teil. Der Turnier-Modus war 15 Minuten Schnellschach mit sieben Runden im Schweizer System. In der WK 4 spielten für die AMS Eric Bastuck (2 Punkte), Elias Strunk (6), Mark Schmitt (4 ) und Dominik Rihm (3) und holten dabei 15 Brettpunkte. Die 7:7 Mannschaftspunkte bedeuteten in der Tabelle den 14. Platz von 32 Teilnehmern. Es hätte fast zu mehr gereicht, denn zwei Runden vor dem Ende hatten die AMSeln die Möglichkeit, mit zwei Siegen noch auf Platz drei zu klettern, mussten aber mit leeren Händen die Bretter verlassen.

Nicht viel besser erging es den Älteren der WK 3. In der Besetzung Nils Amrhein (2 Punkte), Elias Jacob (2), Louis Bugert (2,5), Tim Fluess sprang als jüngster Ersatzspieler ein, wurden fünf Zähler gesammelt. Vor der abschließenden Runde versprach AMS-Übungsleiter Hakan Horata für einen Sieg jedem seiner Schützlinge eine Kakaomilch. Das zeigte offenbar Wirkung, denn das Spiel wurde dann tatsächlich gewonnen. Das Ergebnis von 5:9 ergab letztlich Platz 20. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.11.2018