„Königsetappe“ gemeistert

Viernheim.Die „Speedkids“ der TSV-Amicitia-Triathleten verbrachten ihr Trainingslager auf die Wettkämpfe der neuen Saison in Heidelberg.

Mit dem Rad reisten die Neun- bis Zwölfjährigen Athleten zur Jugendherberge, das Gepäck wurde von den Eltern mit dem Auto transportiert. Von der Jugendherberge am Zoo ging es mit dem Rad gleich weiter zur SRH-Hochschule, wo die Schwimmeinheiten des Wochenendes stattfanden.

Am nächsten Morgen ging es noch vor dem Frühstück zu einer halbstündigen Laufeinheit. Der Fokus lag hier mehr auf der Technik als auf Tempo. Mit dem Frühstück bereiteten sich die Nachwuchstriathleten auf ihre „Königsetappe“ vor – über Ladenburg, Heddesheim, Großsachsen führte die Fahrt den Apfelblütenweg hinauf nach Heiligkreuz. Trotz schlechter Wettervorhersage waren die Straßen und Feldwege überwiegend trocken.

Nur auf dem Heimweg gab es einen kleinen Regenguss. Weder von dem Schauer noch von kleinen technischen Defekten ließ sich die Gruppe aufhalten, so dass alle nach 50 Radkilometern wieder in Heidelberg ankamen. Nach einer verdienten Stärkung wurde zum Abschluss des Tages noch eine Stunde geschwommen.

Am Sonntag stand noch eine letzte Schwimmeinheit an, eine Stunde lang wurde ordentlich geschwommen. Auf der Heimfahrt hatten die Triathleten trotzdem noch so viel Power, dass sie eine Viertelstunde eher zurück in Viernheim waren als gedacht. Athleten und Trainer machten einen zufriedenen Eindruck – so kann die Wettkampfsaison jetzt richtig beginnen. su

© Südhessen Morgen, Montag, 27.05.2019