Körper und Geist stärken

Viernheim.. Das Viernheimer Karate-Dojo bietet ab Freitag, 30. Oktober, 17 Uhr, in seinen Räumen in der Industriestraße 20-22 einen Anfängerkurs an. Er richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren sowie Erwachsene und dauert jeweils eine Stunde. Letzter Kurstag ist der 4. Dezember. Die Teilnehmer werden gebeten, in bequemer Sportkleidung zu kommen. Die Gebühr beträgt 50 Euro.

Nach Angaben des Vereins sollen mit dem Kurs Personen angesprochen werden, die durch sportliche Betätigung Selbstbewusstsein tanken, aber auch Körper und Geist trainieren wollen. Gedacht sei das Angebot auch für Wiedereinsteiger oder Umsteiger von anderen Sportarten.

Die Anmeldung erfolgt am ersten Trainingstag vor Ort. Ansprechpartnerin ist Martina Sorge, die per E-Mail an martina.sorge@freenet.de vorab Fragen beantwortet. Informationen zum Verein gibt es im Internet unter karate-viernheim.de. JR

