Kolumbarium als Alternative

Zur Diskussion um die Zukunft der Marienkirche

In den letzten Wochen wurde in mehreren Leserbeiträgen zu einer angedachten Verwendung der Marienkirche als mögliche Kindertagesstätte Stellung genommen. Darin wurde überwiegend ein Veto gegen die Vorgespräche ausgesprochen, die von der Pfarrei Johannes XXIII., in Absprache mit der Bistumsverwaltung in Mainz, mit dem Bürgermeister/Magistrat erfolgten. Dass die Marienkirche, als älteste Kirche in Viernheim, ein letztes verbliebenes Kulturgut ist und daher eine besondere Stellung einnimmt, steht außer Frage. Überwiegend offen blieb jedoch in den Leserbeiträgen, welche Alternativen sich anbieten, um dieses Kulturgut zu erhalten.

Von einer Romreise hatte ich noch in Erinnerung, dass bei den Besichtigungen der früh-christlichen Katakomben, bereits im alten Rom (etwa ab 50 vor Christus) die reihenweise angeordneten Nischen für die Urnenbestattungen als „Kolumbarium“ bezeichnet wurden.

Umso überraschter war ich, als ich im Internet zu diesem Begriff nähere Informationen einholte. Denn zu dem Sachverhalt „Auflösung von Kirchen aufgrund der rückläufigen Kirchenbesucher“ gibt es positive Alternativen zu lesen, wie ehemalige katholische Kirchen in deutschen Bistümern seit Beginn des 21. Jahrhunderts eine neue sinnvolle christliche Verwendung fanden.

So bietet in der ehemaligen Pfarrkirche St. Konrad in Marl-Hüls (Bistum Münster) seit Ostern 2006 ein christlich geprägter Urnenfriedhof „Kolumbarium St. Konrad“ dem Totengedenken einen Schutzraum. Die architektonisch stilvolle, heilige Halle nimmt in einheitlich geprägten Wandflächen die Urnen auf. Tagsüber ist die Kirche geöffnet. Ebenso wurde im Bistum Münster 2012 das Kirchengebäude St. Antonius in Datteln-Hachhausen geschlossen und zum „Kolumbarium St. Antonius“ umgestaltet. In Osnabrück ist die Kolumbariumkirche „Heilige Familie“ mit ihren 1200 Urnenplätzen eine weitere kirchliche Grabstätte. Zuletzt wurde im Dezember 2016 durch den Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode die zur Urnengrabstätte umgebaute Heilig-Geist-Kirche der Pfarreiengemeinschaft Georgsmarienhütte Ost eingeweiht. Die Kirche selbst ist Gottesdienstraum und Ruhestätte zugleich. Altar und Kirchenbänke bilden das Zentrum der Rundkirche und sie ist letzte Ruhestätte für Hunderte Urnen.

Für das Bistum Mainz konnte ich leider im Internet zum Thema „aktuelle Kolumbariumkirchen“ keine zutreffenden Informationen finden. Immer mehr Menschen suchen nach einem würdevollen Urnenplatz, der vom christlichen Glauben her gestaltet ist. Immer mehr steigt auch die Zahl von Urnen-Grabstätten im Vergleich zu Erdbestattungen. Aus meiner Betrachtung würde für die Marienkirche das Beispiel der Heilig-Geist-Kirche im Bistum Osnabrück eine passende Möglichkeit für eine christliche Beisetzungsfeier mit Urnenbestattung und gegebenenfalls anschließendem ersten Seelenamt/Requiem oder einer Wortgottesdienst-Feier sein.

Vielleicht sind wir im Bistum Mainz bei den Ersten, die diesen mutigen Schritt tun. Die Vermietung der Urnen-Nischen (Zeitdauer maximal 20 Jahre) würde zudem für den Erhalt der Marienkirche einen guten finanziellen Beitrag leisten.

