„Kommunale Krise ist vorbei“

viernheim.Bei Geld hört die Freundschaft auf, heißt es im Volksmund. Dies gilt für das Privatleben ebenso wie für das politische Geschäft. Wie es um die Finanzen der Städte und Gemeinden steht, darüber sprach Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Dienstagabend im Bürgerhaus-Restaurant „Galicia“. Nach Auffassung des Christdemokraten sind die hessischen Kommunen mittlerweile deutlich besser ausgestattet als noch vor einigen Jahren. „Die kommunale Finanzkrise ist vorbei“, davon ist der Minister überzeugt.

Schäfer belegte seine Aussage anhand von Zahlen, die aus dem Zeitraum seit seinem Amtsantritt vor acht Jahren und davor stammten. Zum „Erfolg der hessischen Landesregierung“, die von den Christdemokraten sowie Bündnis 90/Die Grünen gebildet wird, hätten viele Faktoren beigetragen. Thomas Schäfer nannte unter anderem den Bürgerentscheid für das Neuverschuldungsverbot ab 2020, die guten Rahmenbedingungen durch das niedrige Zinsniveau, den Schutzschirm, gestiegene Steuereinnahmen, die Hessenkasse sowie den geänderten Länderfinanzausgleich. „Deshalb war es uns möglich, schon fünf Jahre früher mit der Schuldentilgung beginnen zu können“, sagte der gelernte Bankkaufmann.

Die Schutzschirm-Kommunen seien schnell aus ihren Problemen herausgekommen, auch wenn dazu in den Städten und Gemeinden unpopuläre Maßnahmen hätten ergriffen werden müssen. Einige Kommunen wirtschaften laut Schäfer immer noch nicht solide, dafür gebe es aber Vorzeigestädte. In Viernheim sind nach Angaben des Finanzministers die Zuwendungen seit den Jahren 2015 und 2016 von sieben auf jetzt zwölf Millionen Euro gestiegen. Von einem weiteren Investitionsprogramm in Höhe von 700 Millionen Euro könne die Brundtlandstadt acht Millionen abbekommen, erklärte Thomas Schäfer.

Alexander Bauer zu Gast

„Wir haben in unser aktuelles Wahlprogramm bewusst nicht hineingeschrieben, was wir hinterher nicht halten können. Da versprechen die anderen Parteien viel mehr, ohne zu sagen, wie die Finanzierung aussieht“, sagte Schäfer mit Blick auf die zukünftigen Generationen. Die Alterspyramide sei eine große Gefahr für die jungen Leute von heute, da könne man keine weiteren Schulden anhäufen. Es gelte, die künftigen Leistungsträger im Land zu halten und nicht mit zu hohen Belastungen zu vertreiben.

Der Bergsträßer Landtagsabgeordnete Alexander Bauer bedankte sich für die Wahlkampfhilfe aus Wiesbaden und sieht sich in Viernheim als gern gesehener Gast. Von den Landesgeldern hätten unter anderem die mittlerweile sanierte Innenstadt sowie die Geschäftsinhaber profitiert, erklärte Bauer. „Mittlerweile kann die Stadt sogar überlegen, sich mit der Sanierung des Rathauses einen kommunalpolitischen Traum zu erfüllen.“

Der Viernheimer CDU-Vorsitzende Torben Kruhmann blickte bei seiner Begrüßung auf seine ersten Sitzungen in der Stadtverordnetenversammlung zurück. „Die Haushaltsdebatten waren doch sehr anstrengend, weil es immer wieder Löcher zu stopfen gab. Auch dank der Unterstützung des Landes Hessen hat sich aber vieles zum Positiven entwickelt.“

