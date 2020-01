Kommunikation ganz ohne Worte

Viernheim.Soziale Schlüsselkompetenzen erlernten Jugendliche der Friedrich-Fröbel-Schule bei einem Lions-Quest-Tag unter dem Titel „Erwachsen werden“. An dem besonderen Unterricht mit eigens geschulten Lehrern nahmen Schüler der Sekundarstufe I, das sind die Klassen fünf bis neun, teil.

Die Fröbelschule setzt dieses Programm des Lions Club, das von den Vertretern in Viernheim unterstützt wird, schon seit vielen Jahren um. Die Lehrer der Fröbelschule hatten zuvor an einem speziellen Fortbildungsseminar teilgenommen, in dem sie die Unterrichtsinhalte vorbereiteten und sich damit beschäftigten, wie sie den Schülern die erforderlichen Kompetenzen vermitteln können.

Selbstvertrauen fördern

Ziel des Projekts „Erwachsen werden“ ist es unter anderem, das Selbstvertrauen der Jugendlichen und kritisches Denken zu fördern. Außerdem geht es um den Umgang mit Gefühlen, den Aufbau von Freundschaften und die Risiken, die mit Suchtmitteln verbunden sind.

„In Zweiergesprächen sollen sich die Schüler artikulieren lernen, zuhören und auf die gestellten Fragen antworten. Dabei konnten sie Hobbys und ihren Musikgeschmack verraten, aber auch Wünsche und Träume äußern oder einen Berufswunsch angeben“, berichtete Lehrer Markus Stelzer. Die Schüler der fünften Klasse, die erst seit dem vergangenen Sommer zusammen ist, hätten sich auf diese Weise auch näher kennengelernt.

Ganz ohne große Worte ging eine Unterrichtsstunde in der Ganztagesklasse 5aG von Nicole Klement über die Bühne. Nach einem gemeinsamen Frühstück, bei dem natürlich viel geredet wurde, galt es, Aufgaben zu erfüllen, bei denen jede Form von Gespräch oder Gestik verboten war. Nur mit den Augen als Hilfsmittel der Kommunikation mussten sich die Kinder in einer vorgegeben Zeit zuerst der Körpergröße nach aufstellen und dann in der alphabetischen Reihenfolge der Vornamen.

FFS-Schulleiter Markus Taube schaute am Donnerstag in einigen Klassen vorbei, um sich über die Umsetzung und den Erfolg des Projekts zu informieren. „Es war erstaunlich, mit wie viel Engagement sich die Schüler, aber auch die Lehrer eingebracht haben. Die Idee von Lions-Quest wurde hervorragend umgesetzt.“ JR

