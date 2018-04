Kommunionkinder wollen das Zuhause von Jesus finden

Anzeige

Der Erstkommuniongottesdienst am morgigen Sonntag beginnt um 10.15 Uhr in der Marienkirche. Zum Dankgottesdienst treffen sich die Mädchen und Jungen am 29. April wieder. Die Erstkommunionvorbereitung in St.-Hildegard-St.-Michael hat mit dem Lichterzauber und einer Kirchenführung in der Michaelskirche begonnen. Das Thema der Erstkommunion in diesem Jahr lautet: „Jesus, wo wohnst du?“. Die 48 Kinder haben kleine Häuschen gebastelt und ein Symbol für Jesus draufgemalt, um zu zeigen, dass Jesus bei ihnen in ihrem Zuhause wohnt. In sieben Weggottesdiensten haben die Kinder dann weitere Häuser in Viernheim kennengelernt, in denen Jesus besonders präsent ist: Haus des Lebens, Josefskrankenhaus, Johannes-Schrey-Haus, Sozialzentrum, Caritas-Sozialstation, Rhein-Neckar-Hotel. Vertreter der Caritas-Straßenapostel haben einen Weggottesdienst besucht, um Kindern und Eltern davon zu berichten, wie sie sich im Auftrag Jesu um die Menschen in der Pfarrei sorgen.

In den gemeinsamen Kommunion-stunden haben die Kinder Jesusgeschichten gehört und dabei erfahren, welche Botschaft Jesus für uns hat. Beim gemeinsamen Versöhnungsnachmittag standen biblische Geschichten von Umkehr und Versöhnung im Mittelpunkt, und zuletzt haben die Erstkommunionkinder überlegt, warum sie gerne möchten, dass Jesus bei ihnen, in ihren Herzen wohnt.

Diese persönlichen Glaubenszeugnisse werden die Kinder in den Erstkommuniongottesdiensten der Gemeinde vortragen.

Am morgigen Sonntag wird um 10 Uhr die Erstkommunion in St. Hildegard gefeiert. Eine Woche später, am 15. April, schlägt um 10 Uhr die große Stunde der Erstkommunionkinder in St. Michael.

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.04.2018