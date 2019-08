Kondition verbessert

Kräftigungsübungen standen für die E-Jugend auf dem Programm. © usler

Viernheim.Die männliche E-Jugend der Handballabteilung des TSV Amicitia startete mit einem Trainingstag in der Rudolf-Harbig-Halle in die neue Saison. Das Trainerteam Daniel Gresse und Oliver Föhr sowie die sieben Spieler absolvierten einen Waldlauf als Aufwärmprogramm. Am Bonanza-Spielplatz stand ausgiebiges Mobilisieren und Dehnen an, danach ging es für die Jungs zurück in die Halle. Dort wurde das Konditionstraining fortgesetzt.

Nach einem frisch gekochten Mittagessen waren die Acht- bis Elfjährigen gestärkt für die nächste Einheit. Den Abschluss des Trainingslagers bildete ein Block-Balltraining. Der eine oder andere Nachwuchsspieler hätte anschließend gern noch weiter trainiert, aber nach den handballspezifischen Übungen fehlten langsam die Kräfte. Die E-Jugend trainiert dienstags (Rudolf- Harbig-Halle) und donnerstags (Waldsporthalle), jeweils von 17 bis 18 Uhr. Interessenten an der Sportart sind immer willkommen.

E-Jugend: Marco De Rugeriis, Lean Hinrichs, Felix Martin, Max Eisenhofer, Phillip Frei, Jan Kühlwein und Jerome Gresse. su

