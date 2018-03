Konflikt über „Werte der SPD“

Anzeige

Kosbau kündigte an, dass alle Mitglieder aufgefordert seien, sich über ihre künftige Rolle in der SPD Gedanken zu machen. Der kommissarische Vorstand rufe jeden auf, sich zu melden, der sich ein solches Amt vorstellen kann – vor allem die Jusos. Persönlich sei er kein Freund der Groko, sagte Kosbau auf Anfrage, aber er akzeptiere den Mitgliederentscheid genauso wie die Entscheidung von Lahres und Brauner.

So geht es auch dem Fraktionsvorsitzenden Daniel Schäfer. Es herrsche kein „böses Blut“ und er respektiere die persönliche Gewissensentscheidung der beiden. Die Diskussion über die mögliche Nachfolge im Vorstand könne erst jetzt beginnen. „Wir werden eine gute Lösung finden, da mache ich mir keine Sorgen“, betonte Schäfer. Er wolle nicht verhehlen, dass sich seine Begeisterung für die Groko in Grenzen halte – er aber froh sei über den deutlichen Ausgang.

Dieter Rihm, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, sieht etwas mehr Eile geboten bei der Suche und fürchtet, dass dies „nicht so einfach“ werde – wie in allen Vereinen, denn das Amt nehme Zeit in Anspruch. Er persönlich finde die Entscheidung von Brauner und Lahres „völlig überzogen“ und sehe die Werte der SPD durch die Neuauflage einer Groko nicht in Frage gestellt. „Neuwahlen wären ein Nachteil für die Partei und für das demokratische System“, betonte Rihm. Die SPD müsse selbstbewusst kommunizieren, was sie macht.

Norbert Hofmann, ehemaliger Bürgermeister und Landrat, bedauerte den Austritt von Lahres und Brauner – er hätte sich gewünscht, „dass die beiden sich ein Beispiel an dem Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert nehmen und nach der internen Diskussion das Resultat akzeptieren und an der notwendigen Erneuerung der SPD mitwirken.“ Es wird aus seiner Sicht zu wenig gewürdigt, welcher „Riesen-Aufwand“ für diese interne Demokratie getrieben worden sei. Für den Vorstand in Viernheim sah Hofmann „ein paar gute junge Leute, wir werden eine Lösung finden.“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 06.03.2018