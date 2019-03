Kontraste und Mustermix erfreuen die Kundinnen

Viernheim.Mut zur Farbe und zum Muster: Das ist das Motto für diesen Frühling und Sommer. Bei „Christine B.“ drängten sich die Stammkundinnen – und einige Kunden – während der Modenschau. Ulla Moos, Sabine Pfenning, Rosi Zickgraf und Peter Brandmüller präsentierten mit natürlicher Eleganz eine tolle Auswahl an Kleidung für die Saison, die vor uns liegt. Zweimal im Jahr lädt Christine Bugert, die ihr Fachgeschäft seit mehr als 20 Jahren in der Rathausstraße führt, zur Modenschau ein. „Es geht locker zu bei uns, man kann die Sachen während der Präsentation anfassen und Fragen stellen“, fasst Bugert den besonderen Charme ihrer Abendveranstaltung zusammen.

Ihr Mann schenkte den oft in kleinen Gruppen erschienenen Damen derweil Prosecco aus, reichte ihnen etwas zu knabbern und viele Besucherinnen freuten sich über Blumen, die „Model“ Peter Brandmüller – der selbst den gleichnamigen Laufladen führt und Christine Bugerts Bruder ist – überreichte, während er wie im Urlaub an der Côte d’Azur in Shorts und mit Sonnenbrille durch den Laden flanierte. Die weiblichen Mannequins legten Tanzschritte ein, ließen die Jacken über die Schulter gleiten oder wiesen auf besondere Details hin – bei vielen Oberteilen sind dies Schleifen und Raffbänder oder Trompetenärmel. Derzeit werden die Vorderseiten der Oberteile gern in den Hosenbund gesteckt und Tücher als Gürtel verwendet.

Harmonische Kombinationen

Für besondere Begeisterung sorgte ein Safari-Anzug aus Leinen, den Sabine Pfenning vorführte – „weil es ja so heiß war im vergangenen Sommer“, wie Christine Bugert erklärte. Wie gut Pink und Oliv harmonieren können, war nicht nur hier zu sehen. Mit einer knallblauen Lederjacke, einem roten Regenmantel zu einem orangefarbenen Kleid oder einem wilden Katzenprint auf einer Jacke zum gestreiften T-Shirt gab es ebenfalls überraschend gut harmonierende Kombinationen.

Ein Twinset in Lila-Tönen mit Farbverlauf beim Unterzieh-Pulli oder auch halbtransparente Blusen – alles wurde fachkundig von den anwesenden Kundinnen kommentiert. „Mit der Farbe verlieren wir Dich nicht beim Stadtbummel“, rief eine Besucherin der in Knallgelb gekleideten Rosi Zickgraf lachend zu: Die beiden kennen sich offensichtlich. Zu einem anderen Teil meinte sie: „Das würde ich nur im Urlaub anziehen“ und schaute auf ein sehr leger geschnittenes Kleid. „Woran die Einkäufer sich wohl orientieren?“ Tja, woran die Kundinnen sich nach dieser Modenschau orientieren, dürfte klar sein. bur

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.03.2019