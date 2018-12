Konzentration aufs Mannheim-Derby

Viernheim.Nach fünf Siegen in Folge gehen die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim/Weinheim optimistisch in das Derby gegen die Reserve des Regionalligisten SG Mannheim. Sprungball der Partie ist am heutigen Samstag um 20 Uhr in der Viernheimer Waldsporthalle.

Die Mannheimer belegen aktuell mit nur zwei Siegen den vorletzten Tabellenplatz und sind voll im Abstiegskampf angekommen, während die BG sich noch Hoffnungen auf einen vorderen Tabellenplatz machen kann.

Optimismus vor dem Spiel

„Wir müssen weiter so konzentriert verteidigen wie in den letzten Spielen, und dürfen die Mannheimer trotz ihres momentanen Tabellenplatzes nicht unterschätzen“, gibt Robin Zimmermann vor. Der BG-Trainer weiß um die Qualität im SG-Kader, ist aber auch von der Leistungsfähigkeit seines Teams überzeugt: „Wenn wir so spielen wie in den Wochen zuvor, sollten wir auch das letzte Heimspiel dieses Jahres gewinnen können.“ Die „Sharks“ treffen bei der SG Mannheim II auch auf alte Bekannte, denn dort spielt Binjam Tesfa, der zuvor einer der Leistungsträger im BG-Team war. Auch Nachwuchsspieler Björn Vaupel hat einige Zeit das BG-Trikot getragen. Am dritten Adventswochenende wartet nochmals ein voller Spielplan auf die BG-Teams. Beide U12-Teams tragen am Samstag parallel um 10 Uhr ihre Heimspiele in der Waldsporthalle aus. Dann geht es um 12 Uhr für die U14-2 im Spiel gegen DJK Eppelheim darum, die Tabellenführung in ihrer Vorrundengruppe zu verteidigen und sich für die Landesliga zu qualifizieren.

Ab 14 Uhr spielen dann die Herren. Zuerst treffen die Herren 4 auf die KuSG Leimen 3, um 16 Uhr spielen die Herren 3 gegen TG Sandhausen 3, und um 18 Uhr erwarten die Herren 2 in der Landesliga die SG Mannheim 3 zum kleinen Derby, bevor um 20 Uhr das Oberliga-Derby steigt.

Am Sonntag geht es dann für die jüngsten Korbjäger darum, Erfahrungen zu sammeln. Beim U8-Turnier treffen sich ab 10 Uhr in der Waldsporthalle sechs Mannschaften, die dem Ball nachjagen. Als einziges BG-Team ist die U16-1 auswärts gefordert und spielt am morgigen Sonntag um 16 Uhr bei der SG Mannheim. su

