Konzepte werden überarbeitet

Viernheim.Im Zuge des Stadtumbauprogramms werden diverse Projekte verfolgt, die zu Verbesserungen in der Viernheimer Weststadt beitragen sollen. Eines dieser Projekte ist die umfangreiche Sanierung und Umgestaltung der Saarlandstraße, wobei die aktuellen Pläne aus Sicht viele Anwohner keine Verbesserung der Situation darstellen. Deshalb will der Erste Stadtrat Bastian Kempf das Konzept jetzt „anpassen“.

In der vergangenen Sitzung der als „Lokale Partnerschaft“ bezeichneten Bürgerbeteiligung präsentierte das beauftragte Ingenieurbüro seinen Vorentwurf zur Umgestaltung der Saarlandstraße – und stieß auf großen Widerspruch der Anwesenden (wir berichteten). Vor allem die im Konzept geplante Reduzierung der Parkplätze – statt 130 sind nur noch 100 Stellplätze zum Quer- und Längsparken vorgesehen – kritisierten die Anwesenden bei der „Lokalen Partnerschaft“ stark. Deshalb solle im weiteren Planungsverlauf nun das Konzept unter Berücksichtigung der Anregungen und Bedenken weiter konkretisiert werden, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

„Guten Mittelweg suchen“

„Wir nehmen die Rückmeldungen der Teilnehmer sehr ernst. Schließlich kennen die Leute, die jeden Tag vor Ort sind, die Situation auch am besten“, erklärt Kempf. Er verspricht, die kritisch bewerteten Punkte, zu denen insbesondere die Zahl der verfügbaren Stellplätze gehöre, noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. „Das Konzept wird auf alle Fälle noch angepasst. Am Ende werden wir einen guten Mittelweg zwischen den Interessen suchen“, sichert der Erste Stadtrat zu und wirbt erneut um Beteiligung: „Reden Sie mit. Sie sehen – es bringt was“, hofft er weiterhin auf rege Rückmeldungen der Bürger. „Egal ob zum Konzept für die Saarlandstraße oder den weiteren geplanten Maßnahmen in der Weststadt.“

Anregungen nimmt Carsten Miller vom Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung entgegen. Diese können unter der Rufnummer 06204/98 82 88 sowie per E-Mail an CMiller@viernheim.de eingebracht werden. cao

