Konzert im Caféhaus

Viernheim.Im Caféhaus wechseln sich die Pianisten am Klavier ab. Die Besucher genießen Kaffee und Kuchen und vor allem die abwechslungsreiche Musik. Es sind Anfänger, die sich mit ihrem Notenheft ans Klavier setzen, und auch ganz erfahrene Instrumentalisten, die mit ihrer Musikalität und ihrem Können begeistern. Beim Klavierfest erfahren die Besucher, welch große Bedeutung Tasteninstrumente bei der städtischen Musikschule haben.

Zum Einsatz kommt nicht nur das klassische Klavier, sondern auch die elektronische Variante des Keyboards und das Akkordeon. „Wir wollen das Haus zum Klingen bringen“, hat Musikschulleiter Rúnar Emilsson vor dem Klavierfest angekündigt. Tatsächlich kommen Klavierklänge aus jedem Raum der Musikschule, auch von Gesang und Geigenspiel begleitet. Die Lehrer haben Mitmachmusik vorbereitet, ein Jahreszeitenkonzert, gemeinsames Musizieren und mit „Hänsel und Gretel“ ein musikalisches Märchen.

Vor Ort sind aber nicht nur Musikschüler, die ihren Beitrag zum Programm leisten, und die Verwandten, die zum Zuhören gekommen sind. Das Klavierfest besuchen auch interessierte Viernheimer, die sich über das Angebot der Musikschule informieren wollen. „Ich würde zu gern Akkordeon lernen“, sagt ein Mann und schaut bei Eduard Ungefucht vorbei. Der Musikpädagoge hat ein Instrument mitgebracht, das die Gäste gleich selbst in die Hand nehmen können.

Wie es richtig geht, zeigen die Akkordeonschüler bei ihrem Vorspiel. Timo Jäger und seine Musikschüler versuchen sich an einer Improvisation. Nicht nur am Klavier, sondern auch am Keyboard greifen die jungen Musiker in die Tasten für ein außergewöhnliches Kurzkonzert. su

© Südhessen Morgen, Montag, 02.03.2020