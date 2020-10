Konzerte abgesagt

Viernheim.Die Starkenburg-Philharmoniker haben ihr für Sonntag, 1. November, im Viernheimer Bürgerhaus geplantes Konzert wegen der aktuellen Corona-Situation abgesagt. Darauf macht Erster Vorsitzender Rúnar Emilsson aufmerksam. Bereits gekaufte Eintrittskarten können nach Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06204/98 84 03 oder per E-Mail an ticket@starkenburg-philharmoniker.de erstattet werden. Interessenten können die Tickets laut der Mitteilung ebenso in Gutscheine für eine der folgenden Veranstaltungen des Orchesters umtauschen.

Gestrichen wurde auch der Auftritt des Duo Allegro, der am Sonntag, 8. November, in der Kulturscheune vorgesehen war. Die Gesundheit der Besucher und Künstler stehe an erster Stelle, betonen die Veranstalter und bitten die Musikfreunde um Verständnis. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 30.10.2020