Konzertreihe abgesagt

Viernheim.Die evangelischen Kirchengemeinden haben ihre Konzertreihe „Dreiklang im Advent“ abgesagt. Grund dafür ist laut einer Pressemitteilung die Verlängerung des Lockdowns. Die Reihe sollte eigentlich dem Konzept der „Konzerte mit kleinem Format“ folgen, die im September in der Auferstehungskirche stattfanden. Drei Doppelkonzerte an drei Adventssamstagen waren geplant: ein Duoabend für Viola und Orgel unter dem Titel „Hirtenmusik“, ein Abend mit einem Ensemble für Alte Musik und als Finale ein Orchesterkonzert mit dem Streicherensemble der evangelischen Kirchengemeinden in kleiner Besetzung. Zum Teil haben die Veranstalter schon Plakate aufgehängt. Auch im Gemeindebrief wird die Konzertreihe beworben. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.11.2020