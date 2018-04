Anzeige

Viernheim.Auch in diesem Jahr lädt der Förderverein evangelische Kirchenmusik Viernheim wieder zu einem ganz besonderen Konzerterlebnis im Festspielhaus Baden-Baden ein.

Wer sich zu einer Teilnahme entschließt, darf sich schon jetzt auf die Fahrt im Herbst freuen, denn auf dem Programm steht mit „Anna Karenina“, ein Ballett, choreographiert von John Neumeier, nach Leo Tolstoi zu Musik von Peter I. Tschaikowsky, Alfred Schnittke und Cat Stevens/Yusuf Islam in Zusammenarbeit mit dem Ballett des Bolschoi-Theaters und The National Ballet of Canada. Für alle Theaterfreunde ein ganz besonderer Genuss

In Baden-Baden spielt die Deutsche Radio-Philharmonie Saarbrücken/Kaiserslautern unter der Leitung von Simon Hewett. Konzertbeginn ist am Sonntag, 14. Oktober, um 17 Uhr.