Kostenlose Kutschfahrt

Viernheim.Ein vielfältiges Bühnen- und Kinderprogramm, Angebote von Vereinen und gemeinnützigen Institutionen sowie der Kunsthandwerkermarkt: All das erwartet ab Donnerstag, 5. Dezember, die Besucher des 44. Viernheimer Weihnachtsmarktes. Um 17 Uhr lädt Bürgermeister Matthias Baaß zur Eröffnung im Rahmen des „Lebendigen Adventskalenders“ auf den Rovigo-Platz ein. In 19 Hütten bieten die 25 Teilnehmer von gebrannten Mandeln und kandierten Äpfeln, über Crêpes bis hin zu Glühwein alles für das leibliche Wohl an.

Während der gesamten Dauer des Weihnachtsmarktes – er ist von Donnerstag bis Sonntag, 5. bis 8. und 12. bis 15. Dezember geöffnet – steht für Kinder ein Karussell bereit. Kostenlos können alle Besucher mit der Pferdekutsche an Fahrten innerhalb der Innenstadt teilnehmen. Sie finden jeweils samstags und sonntags sowie zusätzlich am Nikolaustag von 17 Uhr bis 18 Uhr statt. Und die neue polnische Partnerstadt Mława wird sich erstmals am 12. und 13. Dezember in der Partnerschaftshütte präsentieren. cao

Info: Gesamtes Programm unter viernheim.de

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 05.12.2019